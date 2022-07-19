Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

«Сдали нервы»: давивший лошадь на внедорожнике мужчина объяснил свой поступок

виновный извинения Фото: pixabay
Мужчина, ставший «героем» последних дней после публикации видео с его участием, пояснил, почему решил задавить лошадь на внедорожнике в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

На кадрах мужчина извиняется.

Прошу прощения за мой проступок. За то, что задавил лошадь на своей территории. Сдали нервы. Огород испортили. Прошу извинить хозяев. Конечно, очень нехорошо поступил. Вину полностью признаю. Не отказываюсь. Простите, – сказано в обращении правонарушителя.

Напомним, 16 июля в Илийском районе Алматинской области сельчанин после ссоры с соседом на Toyota Land Cruiser совершил наезд на лошадь.

Видео, быстро распространившееся в Сети, вызвало резонанс в обществе.

Изначально по факту возбудили уголовное дело по ст. 316 УК РК «Жестокое обращение с животным».

Однако, в связи с примирением сторон, уголовное дело будет прекращено.

Потерпевший сельчанин обратился в районную полицию с соответствующим заявлением, в котором указал, что не имеет претензии к водителю внедорожника, задавившему его лошадь.Пресс-служба ДП Алматинской области

Виновник, как говорится в сообщении пресс-службы ДП области, якобы в полном объеме возместил причиненный ущерб и публично извинился перед пострадавшим.

Читайте также

Погоня за мопедистом попала на видео в Алматы

Муж нанес жене 11 ножевых ранений в Алматы

Вооруженные разборки произошли в Талгаре: есть жертвы

Анастасия Московчук
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
акимат, Алатауский район, Алматы
Две многоэтажки снесут в Алматы
курс доллара к тенге в обменных пунктах
Курсы валют на 19 июля в обменных пунктах Казахстана
Казахстан сахар дефицит объемы наличие
Сколько сахара осталось в Казахстане
курс иностранной валюты
Курс доллара снова вырос на торгах
Алматы возврат государство оптовка
Крупнейший оптовый рынок в Алматы вернут государству
Шымкент, четыре области, штормовое предупреждение, Казгидромет
46-градусная жара и гроза: штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и ряде регионов РК
Снятие автомобиля с учета в Казахстане
Снятие автомобиля с учета в Казахстане: что нужно знать
истекает срок уплаты налогов и платежей 20 июля
20 июля истекает срок уплаты налогов и платежей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления