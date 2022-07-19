«Сдали нервы»: давивший лошадь на внедорожнике мужчина объяснил свой поступок

Мужчина, ставший «героем» последних дней после публикации видео с его участием, пояснил, почему решил задавить лошадь на внедорожнике в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

На кадрах мужчина извиняется.

Прошу прощения за мой проступок. За то, что задавил лошадь на своей территории. Сдали нервы. Огород испортили. Прошу извинить хозяев. Конечно, очень нехорошо поступил. Вину полностью признаю. Не отказываюсь. Простите, – сказано в обращении правонарушителя.

Напомним, 16 июля в Илийском районе Алматинской области сельчанин после ссоры с соседом на Toyota Land Cruiser совершил наезд на лошадь.

Видео, быстро распространившееся в Сети, вызвало резонанс в обществе.

Изначально по факту возбудили уголовное дело по ст. 316 УК РК «Жестокое обращение с животным».

Однако, в связи с примирением сторон, уголовное дело будет прекращено.

Потерпевший сельчанин обратился в районную полицию с соответствующим заявлением, в котором указал, что не имеет претензии к водителю внедорожника, задавившему его лошадь. Пресс-служба ДП Алматинской области