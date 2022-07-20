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Контрабандные сигареты на 527 млн тенге завезли в Алматинскую область

выявили контрабандные сигареты в Алматинской области Фото: Комитет годоходов МФ РК
Контрабандную табачную продукцию на 527,3 млн тенге выявили налоговики Алматинской области. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает Zakon.kz.

Как рассказали в КГД, нелегальная табачная продукция обнаружена на территории гостинично-стояночного комплекса «Кристалл», расположенного на 29 км трассы Алматы – Бишкек в Каскелене. Всего 925 тысяч пачек, или 18,5 млн сигарет.

Контрабандная табачная продукция без акцизных марок в ходе проверки выявлена сотрудниками Департамента государственных доходов по Алматинской области совместно с Департаментом экономических расследований по Алматинской области. По результатам проверки все материалы переданы в ДЭР по Алматинской области с признаками нарушения по статье 233 УК РК. Комитет госдоходов МФ РК

Сумма ущерба в результате неуплаченного акциза составила 227,6 млн тенге, общая стоимость сигарет – 527,3 млн тенге.

контрабандные сигареты в Алматинской области

Фото: Комитет госдоходов МФ РК

Как отметили в Комитете годоходов, согласно части 1 статьи 233 Уголовного кодекса нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации или учетно-контрольными марками, повлекшее причинение значительного ущерба, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 063 000 тенге), либо исправительными работами, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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