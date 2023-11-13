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Ваш главный порок: чем грешны знаки зодиака

Ваш главный порок: чем грешны знаки зодиака Фото: pixabay
Астрологи, ссылаясь на звезды, составили "гороскоп греха", где рассказали какие прегрешения присущи каждому представителю зодиакального круга, сообщает Zakon.kz.

Узнать на какой грех может толкнуть знак зодиака, поможет гороскоп, передает Bazaar.

Стрелец – прелюбодеяние

Больше всего на свете Стрельцы обожают флиртовать с посторонними людьми. Поэтому им бывает непросто хранить верность своим избранникам. Ведь нередко стрельба глазками перерастает в тайную сексуальную связь.

Рыбы – лень

Лень для Рыб, действительно, страшный грех. Ведь пока остальные достигают всего, чего желали, представители данного знака топчутся на месте. Потому им необходимо постоянно поддерживать в себе мотивацию к тому или иному действу.

Близнецы – ложь

Самое ужасное то, что Близнецы искренне верят в придуманную ими ложь. Поэтому они бывают крайне убедительными, когда делятся с окружающими информацией. Но правда, как известно, имеет свойство выходить наружу.

Водолей – высокомерие

Водолеи с рождения считают себя особенными. Люди данного знака даже могут заявить, что в их мизинцах мозгов больше, чем в головах некоторых. Но подобные рассуждения лишь отталкивают.

Рак – обесценивание себя

Только Раки способны жертвовать всем ради любви. И первое, что поддается обесцениванию – это они сами. Люди данного знака нередко ставят интересы других превыше своих. А ведь окружающие могут начать этим пользоваться.

Козерог – жадность

Козероги бывают жадны на деньги, чувства и даже на полезные знакомства. Они не испытывают никакого удовольствия, когда делятся с окружающим миром. Поэтому с возрастом их порок перерастает в другой – скупость.

Лев – гордыня

Не удивительно, что самолюбивые Львы склонны к гордыне. Да, здоровый эгоизм еще никому не навредил. Но представители данного знака зодиака нередко находятся на грани нарциссизма.

Телец – обжорство

Хорошо – это когда много и дорого! Именно по такому принципу живут Тельцы. Им важно, чтобы всего вокруг было в достатке. Это касается и любви, и еды и бытовых вещей.

Дева – зависть

Девы оправдывают свою зависть тем, что она у них "белая". Но ведь это же чистая подмена понятий. Поэтому людям данного знака нужно учиться трезво оценивать свою и чужую данность.

Скорпион – сладострастие

Сексуальное "хочу" у этого знака зодиака всегда на первом месте. Но стоит объекту желаний проявить холод или проигнорировать импульсы Скорпионов, то в ход идут ядовитые укусы.

Весы – тщеславие

Весов ничто так не заботит, как их красота. Но стоит отдать должное представителям данного знака, так как они трудятся не только над внешностью, но и над своим внутренним миром.

Овен – ярость

Овнов, действительно, лучше не злить. Потому как их гнев и ярость проявляются в виде неожиданных вспышек. Иногда кажется, что ничего не предвещает беды. Но уже в следующую секунду телевизор может вылететь из окна.

Ранее астрологи рассказали прогнозы на вторую половину ноября для каждого знака зодиака.

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