Самосуд? К дому наехавшего на лошадь мужчины пришли десятки недоброжелателей

В Казнете появилось видео, на котором толпа людей в поселке Междуреченск собралась возле дома мужчины, намеренно давившего лошадь. Местные жители разошлись после приезда полицейских, сообщает Zakon.kz.

В подписи к видео отмечено, что поздно вечером 18 июля «дети услышали, что вокруг дома кто-то ходит».

Забора на территории пока нет, потом в окна стали стучать, кидать камни, выламывать двери и прочее, – заверяет автор.

Напоследок, как отмечено в публикации, «они кричали, что сожгут дом».

В полиции Алматинской области подтвердили информацию. По данным ведомства, возле дома собрались 20-25 местных жителей.

После поступления указанного сообщения в дежурную часть районной полиции на место незамедлительно выехал наряд патрульной полиции и руководство Илийского РУП. Прибывшие сотрудники полиции провели разъяснительную беседу с собравшимися, после чего все разошлись по домам. Пресс-служба ДП Алматинской области

Нарушения общественного порядка, уточнили в пресс-службе, не допущено.

Жестокая история, возмутившая казахстанцев, произошла 16 июля.

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38-летний житель села Междуреченск в ходе ссоры с односельчанином умышленно на Toyota Land Cruiser совершил наезд на его лошадь. Задержанный правонарушитель объяснил свой поступок так: «пытался выгнать со своего огорода около 20 пасущихся лошадей».

В полиции отметили, что по факту возбудили уголовное дело по ст. 316 УК РК «Жестокое обращение с животным».

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Однако в связи с примирением сторон уголовное дело в отношении подозреваемого будет прекращено.

Позднее в Сети появилось видео с извинениями.

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Прошу прощения за мой проступок. За то, что задавил лошадь на своей территории. Сдали нервы. Огород испортили. Прошу извинить хозяев. Конечно, очень нехорошо поступил. Вину полностью признаю. Не отказываюсь. Простите, – сказано в обращении правонарушителя.