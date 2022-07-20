«Берегите себя»: жителей Нур-Султана призывают носить маски
Фото: pixabay
Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова обратилась к жителям столицы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент Zakon.kz.
Призываю всех без крайней надобности не посещать места массового скопления людей. Сами видите, что вирус не отступает, заболеваемость вновь растет. Ограничьте круг лиц, с кем контактируете. Отмечу, что при переходе в «желтую» зону будут приняты меры, направленные на локализацию источника инфекции. Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова
Она отметила, что вакцинация и ревакцинация по-прежнему остаются единственной защитой от коронавирусной инфекции.
Дорогие сограждане, не рискуйте своим здоровьем, здоровьем своих близких, вакцинируйтесь от коронавируса. Несмотря на нахождение столицы в «зеленой» зоне, по решению МВК рекомендуется ношение масок в закрытых учреждениях и в общественном транспорте. Берегите себя. Сархат Бейсенова
Ранее Сархат Бейсенова рассказала, какие штаммы коронавирусной инфекции циркулируют в столице.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ