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«Берегите себя»: жителей Нур-Султана призывают носить маски

Жителей Нур-султана призывают носить маски Фото: pixabay
Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова обратилась к жителям столицы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент Zakon.kz.
Призываю всех без крайней надобности не посещать места массового скопления людей. Сами видите, что вирус не отступает, заболеваемость вновь растет. Ограничьте круг лиц, с кем контактируете.  Отмечу, что при переходе в «желтую» зону будут приняты меры, направленные на локализацию источника инфекции. Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова

Она отметила, что вакцинация и ревакцинация по-прежнему остаются единственной защитой от коронавирусной инфекции.

Дорогие сограждане, не рискуйте своим здоровьем, здоровьем своих близких, вакцинируйтесь от коронавируса. Несмотря на нахождение столицы в «зеленой» зоне, по решению МВК рекомендуется ношение масок в закрытых учреждениях и в общественном транспорте. Берегите себя. Сархат Бейсенова

Ранее Сархат Бейсенова рассказала, какие штаммы коронавирусной инфекции циркулируют в столице.

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COVID-19 Бейсенова Сархат Нур-Султан
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