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Прогноз по коронавирусу в Нур-Султане озвучила санврач

коронавирус столица Фото: Zakon.kz
Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжится до середины августа, передает корреспондент Zakon.kz.
По данным Министерства здравоохранения, заболеваемость будет расти до середины августа. Снижение начнется в конце августа-сентябре. Такой же прогноз мы ставим и в Нур-Султане. Поэтому на данный момент в июле у нас рост заболеваемости идет хороший. Мы предполагаем, что до середины августа этот рост будет продолжаться.Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова

По данным руководителя Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимура Муратова, на стационарном лечении находятся 260 человек. Занятость коек составляет 41%, но есть возможность расширить коечный фонд.

Напомним, по новой матрице оценки эпидемиологической ситуации Нур-Султан приближается к «желтой» зоне. В основном в столице циркулирует «омикрон-штамм».

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COVID-19 Бейсенова Сархат Нур-Султан
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