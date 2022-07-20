Чем закончился скандал с участием «жены прокурора»

Фото: pixabay

На днях «героиней» Казнета стала жительница Шымкента. Видео с ее участием рассылают казахстанцы. На кадрах женщина скандалит с охранником, утверждая, что ее муж прокурор, сообщает Zakon.kz.

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