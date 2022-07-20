Чем закончился скандал с участием «жены прокурора»
Фото: pixabay
На днях «героиней» Казнета стала жительница Шымкента. Видео с ее участием рассылают казахстанцы. На кадрах женщина скандалит с охранником, утверждая, что ее муж прокурор, сообщает Zakon.kz.
В комментариях к видео говорится, что это супруга прокурора Кызылординской области.
В прокуратуре области прокомментировали нашумевшее видео.
Имя жены областного прокурора – Бижанова Татьяна Анатольевна. По национальности она русская. Человек на видео – другая женщина.Пресс-служба прокуратуры Кызылординской области
Позднее в полиции Шымкента заявили, что установили личность дебоширки.
Установлена личность «жены прокурора» из скандального видео, разлетевшегося по Казнету
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«Героиней» скандального видео оказалась местная жительница 1984 года рождения.
Она ранее была замужем за гражданином Д. (не является сотрудником прокуратуры). В настоящее время женщина официально ни с кем в браке не состоит.Пресс-служба ДП Шымкента
Стражи порядка составили в отношении нее административный протокол по ст. 434 КоАП РК и направили материалы в суд.
Теперь же стало известно, что Специализированный межрайонный суд по адмправонарушениям Шымкента привлек к административной ответственности оскандалившуюся даму.
Суд вынес решение: принимая во внимание, что правонарушительница осознала свою вину и принесла извинения, а также пояснила, что у нее на иждивении находятся трое малолетних детей, ее привлекли к адмответственности в виде штрафа в размере 5 МРП.Пресс-служба ДП Шымкента
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