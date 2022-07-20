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Мировой рекордсмен Едиге Емберды стал чемпионом Азии по тяжелой атлетике

Тяжелая атлетика Чемпион Азии Фото: Instagram/wf_rk
На проходящем в Ташкенте азиатском первенстве по тяжелой атлетике среди юношей казахстанский штангист Едиге Емберды завоевал золотую медаль, сообщает Zakon.kz.

В категории до 73 кг казахстанский атлет не имел себе равных с результатом 309 кг (рывок – 136, толчок – 173). Помимо высшей награды Чемпионата Азии, кызылординский штангист установил новый юношеский рекорд Азии в толчке и по сумме двоеборья.

Напомним, Едиге Емберды является чемпионом и рекордсменом мира (толчок) в своей весовой категории. Этой чести он удостоился месяц назад на ЧМ среди юношей в Мексике.

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