Казахстанец Едиге Емберди стал чемпионом мира по тяжелой атлетике среди юниоров

В мексиканской Гвадалахаре завершился пятый день чемпионата мира 2023 года по тяжелой атлетике среди юниоров. Он стал триумфальным для казахстанца Едиге Емберди, который завоевал золотую медаль, сообщает Zakon.kz.

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18-летний казахстанский штангист стал чемпионом мира в весовой категории до 81 килограмма. В итоговом протоколе Едиге Емберди по сумме двух упражнений сумел поднять 336 (145+191) килограммов.





Фото: Instagram/committee_sport

Для молодого казахстанца это второе "золото" мировых первенств. В прошлом году он выиграл титул чемпиона мира среди юношей в Леоне (Мексика), а теперь признан сильнейшим в первых своих соревнованиях среди юниоров.

Едиге Емберди располагался на девятой строчке после первого упражнения (рывка). Однако затем он наверстал упущенное в толчке, обойдя всех соперников по сумме двух дисциплин.





Фото: iwf.sport

Емберди на пути к чемпионству опередил двух конкурентов. Главный его соперник, Гайгысыз Тораев из Туркменистана, который два месяца назад финишировал шестым на взрослом мировом первенстве, довольствовался "серебром" с показателем 335 кг (151+184). "Бронза" юниорского ЧМ-2023 досталась грузину Сабе Асанидзе – 333 кг (149+184).

Состязания лучших юниоров планеты по тяжелой атлетике завершатся 23 ноября.

Ранее молодые боксеры Казахстана заняли второе место на чемпионате Азии 2023 года в Астане.