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Есть ли жизнь после пожара на Алаколе

ВКО, отдых, пляж Фото: primeminister.kz
Недавний пожар на Алаколе не только нанес колоссальный ущерб бизнесу, но и внушил чувство незащищенности от возможного разгула стихии в будущем. При этом они не стараются нажиться на остальных туристах — средний чек остался на прежнем уровне, передает корреспондент Zakon.kz.

Председатель Ассоциации Казахстанской индустрии туризма Мунирам Ахметова напомнила, что в результате пожара полностью сгорели две огромные базы.

Сгорели одни из самых красивых баз на побережье — «Керуен» и «Алихан», а также четыре огромных теремка дома отдыха «Айгерим». Материальный ущерб колоссальный, но назвать точную сумму пока не могу: не посчитали еще. Но каждый номер был оснащен кондиционером, холодильником, в общем при полном оснащении. Теперь остался один пепел. У туристов, которые отдыхали в тот момент, сгорели вещи. Председатель Ассоциации Казахстанской индустрии туризма Мунирам Ахметова

Но спикер заверила, что всех клиентов сгоревших баз отдыха в тот же день переселили в другие базы «бесплатно, без всяких доплат — на уровень выше и равносильный», они смогли продолжить свой отдых.

Люди, которые отдыхали в эти даты в сгоревших домах отдыха, были охвачены вниманием, и ответственность перед ними была выполнена. Прервали свое пребывание около 24 человек — они сами добровольно отказались дальше отдыхать и решили вернуться домой. Мунирам Ахметова

Нет повода, по ее словам, для беспокойства и тех, кто запланировал отдых на август.

Что касается предстоящей брони с июня по август, то практически 99% всех туристов мы переселили. Предоставили при этом им возможность выбора нескольких баз. Но с теми, кто не хотел и наотрез отказывались от отдыха на Алаколе, был индивидуальный подход и были решены эти вопросы. Мунирам Ахметова

В целом, заявила спикер, пожары никак не отразилась на стоимости отдыха здесь.

Пожар негативно не отразился на стоимости отдыха: средний чек на человека 15 тыс тенге с трехразовым питанием. Он сохраняется на пик сезона. Опасений никаких со стороны отдыхающих нет. Но они возникли со стороны домов отдыха. Раз пожар случился, и пожарные единицы не были рядом — это вызывает определенную тревогу, что местная власть своевременно не подумала, не подтянула туда для таких экстренных случаев машины противопожарные, чтобы они там прямо дежурили. Пришлось их вызвать из Маканчи, а на это ведь уходит время. При пожаре мигом все сгорает, там ведь деревянные срубы. Бизнес всегда бил тревогу и просил, чтобы все это было предусмотрено, но в конце концов случилось такое несчастье.Мунирам Ахметова

Однако она подчеркнула, что ни о какой нехватке мест речи нет.

К большому сожалению, наши граждане не знают, что восточное побережье Алаколя — это продолжение ветки железнодорожной станции, например, «Алматы — Достык», «Нур-Султан — Достык». Они не все этого знают и выходят на «Акши», думая, что это последняя станция. Не все понимают, что на этой же ветке 45 минут от станции «Акши» до станции «Жаланашкол». И только 1/4 доезжает до восточного побережья, а там домов отдыха около 200. Дефицита койко-мест нет. Мунирам Ахметова

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Мадина Мамырханова
Алаколь Восточно-Казахстанская область Казахстан
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