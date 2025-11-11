На Алаколе начнут масштабное обновление инфраструктуры

Аким области Абай Берик Уали на брифинге в Службе центральных коммуникаций 11 ноября 2025 года рассказал, что разрабатывается генеральный план развития Алаколя, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы региона, в этом году приняты конкретные меры по созданию комфортных условий для отдыхающих и развитию инфраструктуры на побережье озера Алаколь.

"Конечно, решить накопившиеся проблемы инфраструктуры за один сезон невозможно. Однако на побережье озера Алаколь созданы условия для туристов и приняты меры по развитию инфраструктуры. Учитывая, что с момента создания области ремонтные работы на побережье не были проведены, в текущем году из областного бюджета выделен 1 млрд тенге. В селе Кабанбай начато строительство спасательной станции и пожарного депо. На сегодня ведется разработка ПСД на строительство новой электрической сети к туристической зоне и полигона твердо-бытовых отходов", – дополнил Берик Уали.

Он отметил, что для системной и качественной реализации проектов ведется разработка нового генерального плана побережья озера.

"В рамках проекта предусматривается создание зон отдыха и туризма общей площадью более 1000 га, а также развитие рекреационных, общественно-деловых и жилых территорий. Особое внимание будет уделено вопросам транспортной доступности, обеспечению инженерной инфраструктурой и экологической устойчивости", – перечислил Берик Уали.

По его словам, разработка генплана направлена на решение ряда стратегических задач, включая развитие внутреннего туризма, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и улучшение условий отдыха для жителей региона и гостей.

"В результате реализации проекта территории села Кабанбай и побережья озера Алаколь будут объединены, а освоенная площадь увеличится до 3000 га. Это позволит превратить Алаколь в один из ведущих туристических центров региона. Одним из ключевых направлений развития прибрежной зоны станет проект строительства лечебно-оздоровительного комплекса "Алаколь" с участием инвесторов из Республики Азербайджан. По данному проекту 21 октября главы двух государств подписали соглашение. В настоящее время согласовываются работы по утверждению строительной площадки", – озвучил Берик Уали.

10 июля 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев отреагировал на жалобы казахстанцев о состоянии Алаколя.