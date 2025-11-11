#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Общество

На Алаколе начнут масштабное обновление инфраструктуры

Алаколь, озеро Алаколь , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 12:17 Фото: wikimedia/Мирсаитов Ислам
Аким области Абай Берик Уали на брифинге в Службе центральных коммуникаций 11 ноября 2025 года рассказал, что разрабатывается генеральный план развития Алаколя, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы региона, в этом году приняты конкретные меры по созданию комфортных условий для отдыхающих и развитию инфраструктуры на побережье озера Алаколь.

"Конечно, решить накопившиеся проблемы инфраструктуры за один сезон невозможно. Однако на побережье озера Алаколь созданы условия для туристов и приняты меры по развитию инфраструктуры. Учитывая, что с момента создания области ремонтные работы на побережье не были проведены, в текущем году из областного бюджета выделен 1 млрд тенге. В селе Кабанбай начато строительство спасательной станции и пожарного депо. На сегодня ведется разработка ПСД на строительство новой электрической сети к туристической зоне и полигона твердо-бытовых отходов", – дополнил Берик Уали.

Он отметил, что для системной и качественной реализации проектов ведется разработка нового генерального плана побережья озера.

"В рамках проекта предусматривается создание зон отдыха и туризма общей площадью более 1000 га, а также развитие рекреационных, общественно-деловых и жилых территорий. Особое внимание будет уделено вопросам транспортной доступности, обеспечению инженерной инфраструктурой и экологической устойчивости", – перечислил Берик Уали.

По его словам, разработка генплана направлена на решение ряда стратегических задач, включая развитие внутреннего туризма, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и улучшение условий отдыха для жителей региона и гостей.

"В результате реализации проекта территории села Кабанбай и побережья озера Алаколь будут объединены, а освоенная площадь увеличится до 3000 га. Это позволит превратить Алаколь в один из ведущих туристических центров региона. Одним из ключевых направлений развития прибрежной зоны станет проект строительства лечебно-оздоровительного комплекса "Алаколь" с участием инвесторов из Республики Азербайджан. По данному проекту 21 октября главы двух государств подписали соглашение. В настоящее время согласовываются работы по утверждению строительной площадки", – озвучил Берик Уали.

10 июля 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев отреагировал на жалобы казахстанцев о состоянии Алаколя.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Аким области Абай прокомментировал сроки строительства ТЭЦ
13:02, Сегодня
Аким области Абай прокомментировал сроки строительства ТЭЦ
Индустриальная зона "Өндіріс" в Семее расширяется с 96 до 186 га
12:05, Сегодня
Индустриальная зона "Өндіріс" в Семее расширяется с 96 до 186 га
В области Абай в 2026 году будет запущен крупный мясокомбинат
12:10, Сегодня
В области Абай в 2026 году будет запущен крупный мясокомбинат
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: