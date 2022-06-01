Президент дал старт строительству нового терминала в аэропорту Алматы
В ходе мероприятия генеральный директор турецкой компании TAV Airports Holding Серкан Каптан, заместитель председателя Совета директоров TAV Holding Сани Шенер и президент Международного аэропорта Алматы Эрсой Альп Эр Тунга проинформировали главу государства об инвестиционном проекте.
Фото: akorda.kz
Затем, заложив капсулу, Касым-Жомарт Токаев дал старт началу строительства нового международного терминала.
В своей речи глава государства отметил, что аэропорт Алматы является важным стратегическим объектом и воздушными воротами Казахстана.
После завершения строительства нового терминала пропускная способность аэропорта увеличится вдвое – до 14 млн пассажиров в год. Новый терминал должен быть оснащен самыми передовыми технологиями и соответствовать международным стандартам. Самое главное – все работы должны быть завершены в срок.Касым-Жомарт Токаев
Фото: akorda.kz
Общий объем инвестиций в строительство составит более 200 млн долларов. Новый терминал будет обслуживать только международные рейсы, а действующий – внутренние. Завершение строительства намечено на лето 2024 года.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz