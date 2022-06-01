Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Президент дал старт строительству нового терминала в аэропорту Алматы

Алматы, терминал, строительство, начало, старт, Токаев Фото: akorda.kz
Рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алматы завершился участием в церемонии закладки капсулы на месте строительства нового международного терминала в аэропорту южной столицы, передает Zakon.kz.

В ходе мероприятия генеральный директор турецкой компании TAV Airports Holding Серкан Каптан, заместитель председателя Совета директоров TAV Holding Сани Шенер и президент Международного аэропорта Алматы Эрсой Альп Эр Тунга проинформировали главу государства об инвестиционном проекте.

Алматы, терминал, строительство, начало, старт, Токаев

Фото: akorda.kz

Затем, заложив капсулу, Касым-Жомарт Токаев дал старт началу строительства нового международного терминала.

В своей речи глава государства отметил, что аэропорт Алматы является важным стратегическим объектом и воздушными воротами Казахстана.

После завершения строительства нового терминала пропускная способность аэропорта увеличится вдвое – до 14 млн пассажиров в год. Новый терминал должен быть оснащен самыми передовыми технологиями и соответствовать международным стандартам. Самое главное – все работы должны быть завершены в срок.Касым-Жомарт Токаев

Алматы, терминал, строительство, начало, старт, Токаев

Фото: akorda.kz

Общий объем инвестиций в строительство составит более 200 млн долларов. Новый терминал будет обслуживать только международные рейсы, а действующий – внутренние. Завершение строительства намечено на лето 2024 года.

Алматы, терминал, строительство, начало, старт, Токаев

Фото: akorda.kz

Алматы, терминал, строительство, начало, старт, Токаев

Фото: akorda.kz

Напомним, 31 мая Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы.

Новость по теме

О чем говорил Токаев на юбилейной сессии Национальной академии наук в Алматы

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Алматы
0
Показать комментарии
Все
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
В Казахстане с 1 июля КСК прекратят свою работу — как перейти в ОСИ или ПТ
Курс доллара упал на 12 тенге
Ретроградный Меркурий и полнолуние: как изменится жизнь представителей знаков зодиака в июне
Огромные шансы влюбиться летом: назван Топ-4 знаков зодиака
В Нацбанке рассказали, почему укрепился тенге
Шквал, гроза и град ожидаются в Казахстане
В Казахстане изменится система оплаты труда бюджетников
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления