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"Барыс" расторг контракт с Джереми Бракко

расторжение контракта Фото: hcbarys.kz
Хоккейный клуб "Барыс" официально заявил о расторжении контракта по соглашению сторон с Джереми Бракко, сообщает Zakon.kz.

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В текущем сезоне нападающий провел регулярном чемпионате КХЛ шесть матчей, за которые отметился одной заброшенной шайбой.

"Барыс" благодарит Джереми за время, проведенное в нашем клубе и желает ему успехов в дальнейшей карьере".Пресс-служба ХК "Барыс"

Ранее сообщалось, что в рамках регулярного чемпионата КХЛ астанинский "Барыс" в серии буллитов переиграл московское "Динамо".

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