Зампреду Комитета лесного хозяйства сделано предупреждение о неполном служебном соответствии
Фото: Zakon.kz
Комиссия по этике Агентства по делам государственной службы рассмотрела дисциплинарное дело в отношении высокопоставленного чиновника, передает Zakon.kz.
Рассмотрено дисциплинарное дело в отношении заместителя председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, связанное с оказанием неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при подготовке и принятии решений.Пресс-служба АДГС РК
Рассмотрев дело, Комиссия по этике рекомендовала привлечь к дисциплинарной ответственности заместителя председателя комитета с предупреждением о неполном служебном соответствии.
Также заслушаны итоги деятельности дисциплинарной комиссии Минздрава РК и Уполномоченного по этике МИИР РК.
Члены комиссии обратили внимание руководства министерств на необходимость усиления разъяснительной и профилактической работы среди госслужащих, обеспечения законности при рассмотрении дисциплинарной ответственности и соблюдения прав госслужащих.Пресс-служба АДГС РК
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