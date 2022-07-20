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Законодательство РК

Зампреду Комитета лесного хозяйства сделано предупреждение о неполном служебном соответствии

рассмотрено дисциплинарное дело в отношении запреда лесного хозяйства Фото: Zakon.kz
Комиссия по этике Агентства по делам государственной службы рассмотрела дисциплинарное дело в отношении высокопоставленного чиновника, передает Zakon.kz.
Рассмотрено дисциплинарное дело в отношении заместителя председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, связанное с оказанием неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при подготовке и принятии решений.Пресс-служба АДГС РК

Рассмотрев дело, Комиссия по этике рекомендовала привлечь к дисциплинарной ответственности заместителя председателя комитета с предупреждением о неполном служебном соответствии.

Также заслушаны итоги деятельности дисциплинарной комиссии Минздрава РК и Уполномоченного по этике МИИР РК.

Члены комиссии обратили внимание руководства министерств на необходимость усиления разъяснительной и профилактической работы среди госслужащих, обеспечения законности при рассмотрении дисциплинарной ответственности и соблюдения прав госслужащих.Пресс-служба АДГС РК

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