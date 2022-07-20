Зампреду Комитета лесного хозяйства сделано предупреждение о неполном служебном соответствии

Комиссия по этике Агентства по делам государственной службы рассмотрела дисциплинарное дело в отношении высокопоставленного чиновника, передает Zakon.kz.

Рассмотрено дисциплинарное дело в отношении заместителя председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, связанное с оказанием неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при подготовке и принятии решений. Пресс-служба АДГС РК

Рассмотрев дело, Комиссия по этике рекомендовала привлечь к дисциплинарной ответственности заместителя председателя комитета с предупреждением о неполном служебном соответствии.

Также заслушаны итоги деятельности дисциплинарной комиссии Минздрава РК и Уполномоченного по этике МИИР РК.