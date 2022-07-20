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Срок приема заявлений абитуриентов продлен в Казахстане

Продлен срок приема заявлений абитуриентов Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С учетом многочисленных просьб и обращений абитуриентов, срок приема заявлений на конкурс образовательных грантов продлен на два дня, до 22 июля 2022 года включительно, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день в приемные комиссии вузов подали заявления более 80 тысяч абитуриентов из 103 тысяч, преодолевших пороговый уровень. Для сравнения в прошлом 2021 году пороговый уровень преодолели 88 тысяч абитуриентов, однако в конкурсе грантов приняло участие всего 77 тысяч человек. С учетом этого показателя, ожидается в нынешнем году принять 92 тысячи заявлений.

Всего для поступления на бакалавриат в 2022-2023 учебном году выделено свыше 73 тысяч грантов. Наибольшее количество получили группы образовательных программ по инженерным, обрабатывающим, строительным отраслям - 17 794 грантов.

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