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Борис Джонсон закончил последнее выступление фразой из фильма «Терминатор-2»

Фраза из Терминатора Фото: Instagram/borisjohnsonuk
Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попрощался с парламентом в конце последнего выступления перед ним словами Hasta la vista, baby, сообщает Zakon.kz.

Цитатой из фильма «Терминатор-2: Судный день» Джонсон резюмировал, что выполнил свою миссию, передает Sky News.

Я бы хотел поблагодарить вас, господин спикер, поблагодарить всех прекрасных сотрудников палаты общин, поблагодарить всех моих друзей и коллег, моего досточтимого друга напротив (лидера находящейся в оппозиции партии британских лейбористов. – Ред.), словом, поблагодарить всех. И hasta la vista, baby. Борис Джонсон

Эта фраза занимает 76-е место в списке 100 самых известных цитат из американских фильмов за 100 лет по версии Американского института киноискусства.

Нестандартное обращение экс-премьера Британии вызвало шквал аплодисментов, правда, только со стороны консерваторов – лейбористы воздержались от оваций.

Джонсон также оставил несколько советов своему преемнику, в частности, «держаться поближе к американцам, заступаться за украинцев, свободу и демократию повсюду», а также снижать налоги и «фокусироваться на идущей в будущее дороге, не забывая при этом поглядывать в зеркала заднего вида».

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Три кандидата вышли в пятый тур выборов премьера Британии

Борис Джонсон ушел в отставку 7 июля в результате политического кризиса в Британии. Заменить его вызвались 11 консерваторов. По итогам четырех туров голосования в гонке за место на Даунинг-стрит остались трое кандидатов – экс-глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и глава МИД Британии Лиз Трасс. 20 июля состоится пятый тур голосования, в ходе которого парламентарии определят двух финалистов.

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