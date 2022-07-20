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Токаев, Жапаров и Мирзиёев посетили культурный центр «Дордой Номад» на Иссык-Куле

Посетили культурный центр «Дордой Номад» на Иссык-Куле Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев посетили культурный центр «Дордой Номад», сообщает Zakon.kz.

Главам государств показали специально организованные игры кочевников. Каскадеры продемонстрировали выездку скакунов и другие представления, передает Акорда.

Лидеры Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана также ознакомились с работой «Аллеи ремесленников», где была представлена продукция местных мастеров.

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Посетили культурный центр «Дордой Номад» на Иссык-Куле

Фото: akorda.kz

Посетили культурный центр «Дордой Номад» на Иссык-Куле

Фото: akorda.kz

Посетили культурный центр «Дордой Номад» на Иссык-Куле

Фото: akorda.kz

Посетили культурный центр «Дордой Номад» на Иссык-Куле

Фото: akorda.kz

Посетили культурный центр «Дордой Номад» на Иссык-Куле

Фото: akorda.kz

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