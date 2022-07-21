Названы подозреваемые, промышлявшие рейдерскими захватами бизнеса в Алматы

АФМ пресечена деятельность группы лиц, промышлявших рейдерскими захватами, передает Zakon.kz.

14 июля 2022 года по одному из эпизодов преступной деятельности в порядке ст.128 УПК задержаны и водворены в ИВС:

Танашев Тимур Сержанович 1983 г.р.;

Бабаев Рауан Тимурович 1992 г.р.;

Алтыбасаров Ансар Муратович 1990 г.р.;

Абижанов Дастан Мадиевич 1977 г.р.

15 июля в отношении указанных лиц Специализированным межрайонным следственным судом Алматы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Одновременно судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Коспаева Елдоса Айдынгалиевича с объявлением его в розыск.

Кроме того, подозреваемыми признаны Коспаев Айдос Айдынгалиевич и Шалин Руслан Евгеньевич.

Ранее сообщалось, что в Департаменте экономических расследований (ДЭР) по городу Алматы находятся дела по четырем заявлениям о рейдерских захватах, совершенных группой лиц в Алматы и Алматинской области.

Напомним, злоумышленники применяли насилие, угрожали и шантажировали известных в стране предпринимателей, чтобы завладеть их собственностью.

Семья бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова заявила о том, что недавно задержанная группа людей, которых подозревают в нескольких рейдерских захватах в Алматы и Алматинской области, угрожала им расправой.

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По словам потерпевших, под угрозами семья переписала на подозреваемых долю своей компании.