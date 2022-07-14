В Сети появилось видео пострадавших от рейдерских захватов бизнеса в Алматы

Семья бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова заявила о том, что недавно задержанная группа людей, которых подозревают в нескольких рейдерских захватах в Алматы и Алматинской области, угрожала им расправой, передает Zakon.kz.

Сегодня наша семья Абдыгаппаровых обращается к главе государства – Касым-Жомарт Кемелевичу с огромной благодарностью за то, что мы были услышаны. Агентство финансового мониторинга, Департамент экономических расследований по городу Алматы отреагировали на наши обращения и задержали настоящих преступников, остановив беспредел! Это преступники. Они приходили к нам домой. Они угрожали нам, несмотря на наш преклонный возраст. Мы понимаем, что это только начало, но мы уверены в объективном исходе дела, – обратилась мать бизнесмена к президенту Казахстана.

По словам потерпевших, под угрозами семья переписала на подозреваемых долю своей компании. Также они сообщили, что данные события отрицательно отразились на здоровье пожилых родителей Абдыгаппарова.

Ранее сообщалось, что в Департаменте экономических расследований (ДЭР) по городу Алматы находятся дела по четырем заявлениям о рейдерских захватах, совершенных группой лиц в Алматы и Алматинской области.

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