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Токаев: Казахстан остается верен стратегическому курсу

выступление Консультативная встреча Чолпон-Ата Фото: akorda.kz
В Чолпон-Ате проходит IV Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал выступление, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в условиях геополитической турбулентности и неустойчивости мировой экономики встреча демонстрирует сплоченность стран Центральной Азии, свидетельствует об общем стремлении к совместному противостоянию новым вызовам и угрозам.

Особый характер наших отношений закреплен в принимаемом сегодня уникальном по своему содержанию и исторической перспективе Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Этот исторический документ знаменует новую веху в нашем пятистороннем стратегическом партнерстве.Касым-Жомарт Токаев

В своем выступлении он заверил, что «Казахстан остается верен стратегическому курсу на всемерное укрепление регионального сотрудничества, повышение роли Центральной Азии на мировой арене».

Сегодня важнейшей миссией Центральной Азии, на мой взгляд, является наведение мостов между конкурирующими полюсами глобальной политики и экономики.Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что 20 июля президент Казахстана прибыл в Чолпон-Ату.

Позднее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев посетили культурный центр «Дордой Номад» на Иссык-Куле.

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