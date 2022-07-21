Глава Казахстана призвал активнее использовать ж/д дорогу «Казахстан–Туркменистан–Иран»

Выступая на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Кыргызстане, Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо повышать транспортную связанность региона и последовательно улучшать условия транзита, сообщает Zakon.kz.

Даже беглый взгляд на карту говорит об уникальном географическом расположении Центральной Азии. В новых геополитических реалиях роль нашего региона в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возрастает. В этих условиях Казахстан активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут. Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, по его словам, с 2017 года перевозка контейнеров по маршрутам данного коридора выросла почти в три раза.

Казахстан готов участвовать в строительстве железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар», добавил глава государства.

В частности, мы можем обеспечить бесперебойную поставку материалов верхнего строения железнодорожных путей и предоставить подвижной состав». Со своей стороны призываем партнеров активнее использовать железную дорогу «Казахстан – Туркменистан – Иран», кратчайший маршрут между Восточной Азией и странами Персидского залива. Президент Казахстана

Токаев уточнил, что в ходе его недавнего визита в Иран состоялся запуск первого контейнерного поезда из Казахстана в Турцию через территорию Туркменистана и Ирана.

Это новое логистическое решение позволяет преодолеть свыше 6 тысяч километров всего за 12 дней. Выход на рынки стран Ближнего Востока и Европы могут предоставить казахстанские морские порты Актау и Курык. Уверен, такой же позиции придерживается и Туркменистан, который успешно развивает инфраструктуру порта Туркменбаши. Касым-Жомарт Токаев

Президент уверен: «нашим странам нельзя упускать из вида вопросы развития транспортных коммуникаций между собой».

Также Токаев отметил, что в настоящее время идет активное сотрудничество с Узбекистаном.

Запуск железнодорожной линии «Дарбаза – Мактарал» позволит увеличить пропускную способность в два раза и сократить сроки транспортировки грузов в 1,5 раза. Также поддерживаем строительство новой автомобильной дороги «Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана». С 2025 года планируется начать работы по реконструкции участка автомобильной дороги «Жанаозен – граница Туркменистана». Президент Токаев

Координация деятельности в данной сфере, по его словам, позволила бы существенно увеличить отдачу от транспортно-логистических проектов.

Поэтому, как сказал президент, правительства должны тесно взаимодействовать по вопросам оптимизации тарифной политики и упрощению административных процедур.

Конечно же, наши амбиции не должны ограничиваться позиционированием Центральной Азии как исключительно сухопутного моста и поставщика сырьевых ресурсов. Построение подлинно устойчивой экономической модели требует масштабной индустриализации и опережающего развития новых перспективных отраслей экономики. Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент предложил запустить механизм регулярных консультаций секретарей Советов Безопасности.

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Кроме того, в своем выступлении он также заверил, что «Казахстан остается верен стратегическому курсу на всемерное укрепление регионального сотрудничества, повышение роли Центральной Азии на мировой арене».