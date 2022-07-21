Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Глава Казахстана призвал активнее использовать ж/д дорогу «Казахстан–Туркменистан–Иран»

призыв Токаев железная дорога Фото: pixabay
Выступая на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Кыргызстане, Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо повышать транспортную связанность региона и последовательно улучшать условия транзита, сообщает Zakon.kz.
Даже беглый взгляд на карту говорит об уникальном географическом расположении Центральной Азии. В новых геополитических реалиях роль нашего региона в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли стремительно возрастает. В этих условиях Казахстан активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут.Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, по его словам, с 2017 года перевозка контейнеров по маршрутам данного коридора выросла почти в три раза.

Казахстан готов участвовать в строительстве железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар», добавил глава государства.

В частности, мы можем обеспечить бесперебойную поставку материалов верхнего строения железнодорожных путей и предоставить подвижной состав». Со своей стороны призываем партнеров активнее использовать железную дорогу «Казахстан – Туркменистан – Иран», кратчайший маршрут между Восточной Азией и странами Персидского залива.Президент Казахстана

Токаев уточнил, что в ходе его недавнего визита в Иран состоялся запуск первого контейнерного поезда из Казахстана в Турцию через территорию Туркменистана и Ирана.

Это новое логистическое решение позволяет преодолеть свыше 6 тысяч километров всего за 12 дней. Выход на рынки стран Ближнего Востока и Европы могут предоставить казахстанские морские порты Актау и Курык. Уверен, такой же позиции придерживается и Туркменистан, который успешно развивает инфраструктуру порта Туркменбаши.Касым-Жомарт Токаев

Президент уверен: «нашим странам нельзя упускать из вида вопросы развития транспортных коммуникаций между собой».

Также Токаев отметил, что в настоящее время идет активное сотрудничество с Узбекистаном.

Запуск железнодорожной линии «Дарбаза – Мактарал» позволит увеличить пропускную способность в два раза и сократить сроки транспортировки грузов в 1,5 раза. Также поддерживаем строительство новой автомобильной дороги «Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана». С 2025 года планируется начать работы по реконструкции участка автомобильной дороги «Жанаозен – граница Туркменистана».Президент Токаев

Координация деятельности в данной сфере, по его словам, позволила бы существенно увеличить отдачу от транспортно-логистических проектов.

Поэтому, как сказал президент, правительства должны тесно взаимодействовать по вопросам оптимизации тарифной политики и упрощению административных процедур.

Конечно же, наши амбиции не должны ограничиваться позиционированием Центральной Азии как исключительно сухопутного моста и поставщика сырьевых ресурсов. Построение подлинно устойчивой экономической модели требует масштабной индустриализации и опережающего развития новых перспективных отраслей экономики.Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент предложил запустить механизм регулярных консультаций секретарей Советов Безопасности.

Новость по теме

Разрешение спорных вопросов возможно исключительно мирным путем — президент Казахстана

Кроме того, в своем выступлении он также заверил, что «Казахстан остается верен стратегическому курсу на всемерное укрепление регионального сотрудничества, повышение роли Центральной Азии на мировой арене».

Читайте также

Токаев назвал неиссякаемый источник дружбы стран Центральной Азии

Камбаратинская ГЭС-1 укрепит энергетическую безопасность стран ЦА — Токаев

Президент предложил создать экспертную площадку по делимитации границ

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Центральная Азия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
мошенники телефон Казахстан
Телефонные мошенники стали втягивать казахстанцев в «спецоперации»
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
курс доллара к тенге в обменных пунктах
Курсы валют на 19 июля в обменных пунктах Казахстана
Алимханулы Андраде бой
WBO официально назначила бой Алимханулы – Андраде за титул чемпиона мира
имя для детей разного происхождения
Топ-20 интернациональных имен в Казахстане
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
каникулы
Сокращение каникул у школьников прокомментировали в Минпросвещения
Китай добыча угля
Китай усиливает свою зависимость от угля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления