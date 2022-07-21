Казахстанцы завоевали третье «золото» на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

Костанайский штангист Денис Полубояринов поднялся на высшую ступень пьедестала почета азиатского первенства среди юношей в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

Молодой тяжелоатлет выиграл азиатские соревнования в весовой категории до 81 килограмма. По итогам двух дисциплин, Денису Полубояринову удалось поднять 313 (рывок – 140, толчок –173) килограммов. Данные показатели казахстанского спортсмена также пойдут в зачет чемпионата Азии среди юниоров.

Напомним, Денис Полубояринов, как и Едиге Емберды, в этом году стал чемпионом мира среди юношей в Мексике.

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