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Николас Винокуров стал победителем "разделки" на Чемпионате Азии-2024

Велоспорт ЧА-2024 Золото , фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 22:44 Фото: Instagram/kcfkz
8 июня в программе азиатского первенства по велоспорту на шоссе в Алматы был разыгран один комплект медалей, где на высшую ступень пьедестала почета поднялся сын прославленного казахстанского велогонщика Александра Винокурова – Николас, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-службы КФВС, андеры соревновались в индивидуальной гонке на время. На дистанцию 34 км вышел 21 участник.

За сборную Казахстана выступали прошлогодний чемпион Азии Андрей Ремхе и Николас Винокуров. По итогам гонки лучший результат показал Николас, который на прохождение дистанции потратил 45 минут и 38 секунд.

"Серебро" ЧА-2024 досталось Ремхе (45:41), "бронзу" увезет представитель Таиланда – Тулаторна Сосалама (46:01).

"Своей гонкой я доволен, все прошло по плану. Трасса тяжелая и очень длинная. Плюс жара, но я справился с трудностями и победил". Николас Винокуров

Также в предпоследний день азиатского чемпионата прошли состязания в индивидуальной гонке на время в категории Masters, где казахстанцы были на ведущих ролях со своими наградами.

Велоспорт ЧА-2024 Золото , фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 22:44

Фото: Instagram/kcfkz

Отличились Зарина Акежанова ("серебро"), Наталья Ким ("серебро"), Екатерина Шатная ("золото"), Нурия Нурбахимова ("золото") и Софья Асанбаева ("серебро").

В стартовый день азиатского первенства казахстанская сборная завоевала четыре медали высшей пробы. 

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