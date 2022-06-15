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Еще одну золотую медаль завоевал Казахстан на ЧМ по тяжелой атлетике

казахстанский тяжелоатлет ЧМ в Мексике Фото: Instagram/iwfnet
Ранее золотые медали в копилку Казахстана принесли Ерасыл Саулебеков (весовая категория до 67 кг) и Едиге Емберды (весовая категория до 73 кг), сообщает Zakon.kz.

Денис Полубояринов выиграл золотую медаль на юношеском чемпионате мира в категории до 81 кг.

Казахстанский тяжелоатлет выдал результат 323 кг (143+180).

Второе место досталось итальянцу Якопо Фальсинотти, бронзовую медаль завоевал мексиканский спортсмен Ианн Баррерас.

Ранее золотые медали в копилку Казахстана принесли Ерасыл Саулебеков (весовая категория до 67 кг) и Едиге Емберды (весовая категория до 73 кг)

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Данияр Кунафин
Мексика
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