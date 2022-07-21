Центральная Азия внимательно следит за тем, что происходит в Казахстане – директор КИСИ
Сегодня произошло одно из знаковых событий как во внешней политике Казахстана, так и в целом в региональной повестке – IV консультативная встреча на высшем уровне глав государств Центральной Азии. Эксперт рассказал, почему это событие стало знаковым.
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Это факт, который не может не радовать всех тех, кто переживает за судьбу региона, особенно в такие сложные времена, как сейчас. Возможно, нас ждут еще более сложные годы, и мы сможем вместе пройти их без серьезных потерь. Но цель выше – стать субъектом мировой политики и получать полагающиеся экономические и политические дивиденды. Условие только одно – быть вместе. Директор Казахстанского института стратегических исследований Еркин Тукумов
Во-вторых, по мнению Еркина Тукумова, встречи будут не просто регулярными, но и системными, если лидеры других стран поддержат предложения главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева о постоянном диалоге по безопасности и дипломатии на уровне секретарей Совбезов и министров иностранных дел стран Центральной Азии. Подготовка к саммитам станет более продуктивной, считает он.
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– А решать есть что. К примеру, вопрос серьезных демографических изменений в регионе, – отметил эксперт. – Сегодня нас 75 млн, но, с учетом нашего среднего возраста в 27 лет, ожидается, что к 2050 году нас будет почти 100 млн. Конечно, это хорошо, но есть и понимание того, что будет расти нагрузка на экологию, потребление, надо развивать инфраструктуру, образование, создавать рабочие места. Иначе придем к серьезным проблемам.
В-третьих, наконец-то мы начали говорить о мягкой силе региона, об информационной и культурной составляющей. Слушайте, но так нельзя, мы перестали знать и интересоваться друг другом. Мы знаем о Кыргызстане и Узбекистане через другие страны. Соцсети продвинули в этом плане узнаваемость, но этого недостаточно и неинформативно. Нужны новые каналы общения. Еркин Тукумов
По мнению эксперта, мы должны поменять дискурс в понимании лидерства в регионе с колониального на современный.
Сегодня лидерство – это, прежде всего, то какие достижения ты имеешь внутри страны как модель для подражания другим странам. В этом плане нужно понимать, что страны региона по-прежнему очень внимательно следят за тем, что происходит в Казахстане, и связывают свои модернизационные начинания с нашими успехами. Еркин Тукумов