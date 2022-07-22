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72-летний Сарсенбай Котырашов пешком дошел до Петропавловска

Улытаумэн, пенсионер пешком по Казахстану Фото: Instagram/ulytaumen
Знаменитый казахстанец уже сменил шесть пар обуви. Пешее путешествие по стране Сарсенбая Котырашова продолжается уже 4,5 месяца, сообщает Zakon.kz.

Из транспорта у пенсионера разве что тележка, на которой он везет еду и предметы первой необходимости, сообщает телеканал «Астана».

В день Сарсенбай проходит 40 километров, он уже сменил шесть пар обуви. В дороге путешественник питается калорийными национальными блюдами: бауырсаками, куртом, пьет кумыс.

Шесть лет тому назад про это думал, мечтал. Но меня не пускали семья, родственники, друзья и коллеги. Когда я им рассказал свою цель, тогда они поддержали и торжественно проводили меня. Понравился город Петропавловск – зеленый. Лес везде, воздух чистый, асфальт гладкий, люди добродушные.Сарсенбай Котырашов

Далее из Петропавловска Сарсенбай Котырашов отправится в Костанай, Актобе, Уральск, Атырау и Актау.

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Сарсенбай Котырашов: пешком по Казахстану в 72 года

На нелегкое путешествие Сарсенбай ага решился не просто так, а с целью популяризации исторического и географического центра Казахстана – Улытау, национального напитка кумыса и составления базы данных казахстанских ремесленников.

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