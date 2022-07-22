ЧП на ТЭЦ-2 в Петропавловске: комиссия назвала причины обрушения трубы

Комиссия Министерства энергетики РК завершила расследование технологического нарушения с обрушением дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ, передает Zakon.kz.

Расследование включало в себя энергетическую экспертизу режимов работы котлов, параметров уходящих газов от котлов, режимов эксплуатации дымовой трубы, параметров дымовых газов в трубе и техническую строительную экспертизу дымовой трубы №1.

Комиссия назвала причины обрушения:

дефекты проектирования и бетонирования, допущенные на стадии возведения дымовой трубы;

ненадлежащая эксплуатация дымовой трубы в части несоблюдения сроков планово-предупредительных ремонтов, сроков проведения очередного обследования;

несоблюдение режимов работы котлов в части температуры уходящих газов за котлами;

высокая аварийность котлов и частые пуски с использованием мазута после аварийного останова котлов, приведшие к ухудшению условий работы газового тракта и дымовой трубы в отношении образования конденсата и низкотемпературной коррозии;

ненадлежащий контроль со стороны руководящего состава и ответственных специалистов ПТЭЦ-2.

По результатам работы комиссии были разработаны основные организационные и технические мероприятия по недопущению подобных технологических нарушений. По фактам допущенных нарушений и недостатков будут приняты соответствующие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Пресс-служба Министерства энергетики РК

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