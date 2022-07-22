Обязательно или рекомендовано – Минздрав объяснил, нужно ли астанчанам носить маски
Фото: акимат города Алматы
В Министерстве здравоохранения Казахстана объяснили, нужно ли жителям Нур-Султана носить маски после перехода города в «желтую» зону по COVID-19, передает корреспондент Zakon.kz.
Ношение масок – это рекомендация, необязательно. Но, тем не менее, мы настоятельно рекомендуем их носить. Есть некоторые организации, которые уже носят маски. К примеру, у нас в Доме министерств они в обязательном порядке.Руководитель Управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями МЗ РК Роза Кожапова
Напомним, 21 июля Нур-Султан перешел в «желтую» зону по коронавирусу.
Ранее глава Управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями сообщила, что вопрос введения жесткого карантина будет рассмотрен в случае перехода региона в «красную» зону.
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