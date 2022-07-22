Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Обязательно или рекомендовано – Минздрав объяснил, нужно ли астанчанам носить маски

Обязательно или рекомендовано – Минздрав объяснил, нужно ли астанчанам носить маски Фото: акимат города Алматы
В Министерстве здравоохранения Казахстана объяснили, нужно ли жителям Нур-Султана носить маски после перехода города в «желтую» зону по COVID-19, передает корреспондент Zakon.kz.
Ношение масок – это рекомендация, необязательно. Но, тем не менее, мы настоятельно рекомендуем их носить. Есть некоторые организации, которые уже носят маски. К примеру, у нас в Доме министерств они в обязательном порядке.Руководитель Управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями МЗ РК Роза Кожапова

Напомним, 21 июля Нур-Султан перешел в «желтую» зону по коронавирусу.

Новость по теме

Нур-Султан в «желтой» зоне: какие ограничительные меры введут в столице

Ранее глава Управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями сообщила, что вопрос введения жесткого карантина будет рассмотрен в случае перехода региона в «красную» зону.

Читайте также

Минздрав ведет переговоры по дополнительной поставке вакцины Pfizer

В каком случае могут ввести локдаун

В Алматы пациент с ножницами напал на сотрудников скорой помощи

Тамила Языкова
COVID-19 Минздрав РК Казахстан Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
каникулы
Сокращение каникул у школьников прокомментировали в Минпросвещения
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
Реализатор шин и дисков
«Продавец шин» обманул алматинцев на 15 млн тенге
Даулет Жумабеков
Второго шанса создать государство у нас уже не будет – подполковник запаса
мошенники телефон Казахстан
Телефонные мошенники стали втягивать казахстанцев в «спецоперации»
тестирование выпускники Казахстан
Мы показали реальную картину – Аймагамбетов про неутешительные результаты ЕНТ
Министр просвещения РК
О детсадах, критике в соцсетях и школьной форме – первое интервью Аймагамбетова на посту министра просвещения
Какую школьную форму будут носить казахстанские школьники
Какую форму будут носить казахстанские школьники в новом учебном году
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления