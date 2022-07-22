Обязательно или рекомендовано – Минздрав объяснил, нужно ли астанчанам носить маски

Фото: акимат города Алматы

В Министерстве здравоохранения Казахстана объяснили, нужно ли жителям Нур-Султана носить маски после перехода города в «желтую» зону по COVID-19, передает корреспондент Zakon.kz.

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