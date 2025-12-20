#Казахстан в сравнении
Советы

Нужно ли носить шапку зимой

ребенок в шапке, зима, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 14:55 Фото: pixabay
Многие слышали, что зимой обязательно нужно носить шапку, чтобы избежать простудных заболеваний, отита или менингита. Врач-терапевт Анастасия Агаева объяснила, так ли это на самом деле и почему действительно нужно носить головной убор во время холодов, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, существует распространенное заблуждение, что отсутствие шапки зимой может привести к менингиту. Но это утверждение неверно.

"Менингит – это инфекционное заболевание, которое развивается из-за воспаления оболочек головного мозга. Основные возбудители – менингококк и некоторые вирусы. Инфекция передается воздушно-капельным путем, например, при общении с заболевшим человеком", – уточнила Агаева в интервью для "Известий".

Грипп и простудные заболевания тоже не возникают из-за отсутствия шапки в мороз, а вследствие действия вирусов.

С отитом ситуация схожа – это воспаление уха, которое вызывают бактерии, вирусы или грибки. Кроме того, отит может быть осложнением таких заболеваний, как ангина или гайморит.

Однако, несмотря на то, что упомянутые болезни не связаны напрямую с ношением шапки, это не значит, что ее можно игнорировать в холодное время.

Долгое пребывание на улице без головного убора может привести к переохлаждению, обморожению кожи головы и ушей.

"Длительное нахождение без шапки в морозы может вызвать обморожение кожи, что приведет к повреждению тканей, вплоть до их отмирания", – предупредила специалист.

Агаева также отметила, что переохлаждение может снизить температуру тела ниже 35 градусов, что нарушает обменные процессы в организме и работу сердечно-сосудистой системы.

Важно помнить, что не существует жестких рекомендаций по обязательному ношению шапки. Главное – ориентироваться на собственное самочувствие, так как каждый человек по-разному переносит изменения температуры окружающей среды.

Ранее известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о комплексе упражнений, который, по его словам, помогает поддерживать молодость и общее очищение организма.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
