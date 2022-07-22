Несчастный случай на охоте в СКО: задержан участковый

По делу о смертельном ранении жительницы станции Бауманская Алтынай Муздакбаевой задержан участковый сельского округа, передает Zakon.kz.

Предварительно установлено, что подозреваемый являясь сотрудником полиции, находясь рядом с лицом, совершившим преступления, в том числе причинение смерти по неосторожности, не предпринял действий, входящих в круг его должностных обязанностей по предотвращению совершения уголовных правонарушений, что повлекло наступление тяжких последствий. Прокурор Управления уголовного преследования прокуратуры СКО Павел Семенов

Как сообщает телеканал «Астана», после скандала участкового уволили из органов внутренних дел.

Ранее в качестве подозреваемого был задержан пенсионер Сергей Лосеня. Его действия квалифицируют сразу по двум статьям: причинение смерти по неосторожности и незаконное ношение огнестрельного оружия.

Однако родственники погибшей Алтынай Муздакбаевой придерживаются версии, что в женщину стрелял теперь уже бывший участковый.

Кабай стрелял в мою маму. Есть свидетели, где они распивали бренди, коньяк, как они перед охотой у Сергея Лосени в гараже выпрямляли от «мелкашки» ствол. Участковый давал ложные показания, путал следствие. Самое основное, он должен был спасать жизнь человека, а он пошел скрывать улики. Сын погибшей Алтынбек Сайлауов

14 июля стало известно, что во время сбора ягод была застрелена жительница СКО.

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По словам очевидцев, инцидент произошел в трех километрах от станции Бауманской. Женщина скончалась в машине скорой помощи.