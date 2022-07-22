Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Несчастный случай на охоте в СКО: задержан участковый

задержание Фото: Zakon.kz
По делу о смертельном ранении жительницы станции Бауманская Алтынай Муздакбаевой задержан участковый сельского округа, передает Zakon.kz.
Предварительно установлено, что подозреваемый являясь сотрудником полиции, находясь рядом с лицом, совершившим преступления, в том числе причинение смерти по неосторожности, не предпринял действий, входящих в круг его должностных обязанностей по предотвращению совершения уголовных правонарушений, что повлекло наступление тяжких последствий. Прокурор Управления уголовного преследования прокуратуры СКО Павел Семенов

Как сообщает телеканал «Астана», после скандала участкового уволили из органов внутренних дел.

Ранее в качестве подозреваемого был задержан пенсионер Сергей Лосеня. Его действия квалифицируют сразу по двум статьям: причинение смерти по неосторожности и незаконное ношение огнестрельного оружия.

Однако родственники погибшей Алтынай Муздакбаевой придерживаются версии, что в женщину стрелял теперь уже бывший участковый.

Кабай стрелял в мою маму. Есть свидетели, где они распивали бренди, коньяк, как они перед охотой у Сергея Лосени в гараже выпрямляли от «мелкашки» ствол. Участковый давал ложные показания, путал следствие. Самое основное, он должен был спасать жизнь человека, а он пошел скрывать улики. Сын погибшей Алтынбек Сайлауов

14 июля стало известно, что во время сбора ягод была застрелена жительница СКО.

Новость по теме

Несчастный случай на охоте – родные погибшей винят участкового

По словам очевидцев, инцидент произошел в трех километрах от станции Бауманской. Женщина скончалась в машине скорой помощи.

Читайте также

Парни прокатились в авто, высунувшись из окон: полиция Алматы проводит проверку

Елена Беляева
Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
каникулы
Сокращение каникул у школьников прокомментировали в Минпросвещения
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
Реализатор шин и дисков
«Продавец шин» обманул алматинцев на 15 млн тенге
Даулет Жумабеков
Второго шанса создать государство у нас уже не будет – подполковник запаса
тестирование выпускники Казахстан
Мы показали реальную картину – Аймагамбетов про неутешительные результаты ЕНТ
мошенники телефон Казахстан
Телефонные мошенники стали втягивать казахстанцев в «спецоперации»
разрушают свои и чужие семьи, знаки зодиака, топ-3
Разрушают свои и чужие семьи: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Министр просвещения РК
О детсадах, критике в соцсетях и школьной форме – первое интервью Аймагамбетова на посту министра просвещения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления