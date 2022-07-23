Токаев назначил посла Казахстана во Франции

Фото: МИД РК

Должность заняла Гульсара Арыстанкулова. Она начала дипломатическую деятельность в 1998 году в качестве атташе посольства Казахстана в Бельгии, сообщает Zakon.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Гульсару Арыстанкулову на должность посла Казахстана во Франции, сообщает Акорда. Гульсара Арыстанкулова сменила на этом посту Жана Галиева. Галиев также освобожден от должности посла Казахстана в Монако и постпреда Казахстана при ЮНЕСКО. Гульсара Арыстанкулова родилась 15 октября 1971 года в Жамбылской области. Окончила Казахский государственный университет мировых языков, университет гуманитарных наук Страсбурга по программе «Болашақ» и Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан. Доктор в области международных отношений. Дипломатическую деятельность начала в 1998 году в качестве атташе посольства Казахстана в Бельгии.

В Центральном аппарате МИД РК занимала должность второго, первого секретаря комитета по делам СНГ, начальника управления комитета международной информации.

В 2003-2007 годах работала вторым, затем первым секретарем в посольстве Казахстана во Франции.

С 2008 года работала в Центре внешней политики Администрации президента Республики Казахстан консультантом, заведующим сектором и до назначения послом Казахстана во Франции была заместителем заведующего отделом внешней политики и международных связей Администрации президента РК. Владеет французским и английским языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса. Читайте также Молодежь Казахстана готова к переменам – общественный деятель Президент справедливо раскритиковал госорганы – экспертное мнение Устаревшими методами старые проблемы не решить – эксперт

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