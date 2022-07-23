Жара до 38 градусов ожидается в Алматы

ДЧС Алматы призвал жителей и гостей города воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.

Также спасатели рекомендуют:

стараться как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. С 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно;

использовать закрытую одежду и солнцезащитные кремы;

не употреблять алкоголь. В жару его действие на организм многократно усиливается;

стараться употреблять как можно больше жидкости (охлажденная, минеральная вода);

снизить физические нагрузки. Сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;

по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле. Если такой возможности нет, быть максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;