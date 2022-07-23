Жара до 38 градусов ожидается в Алматы
ДЧС Алматы призвал жителей и гостей города воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.
Также спасатели рекомендуют:
стараться как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. С 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно;
использовать закрытую одежду и солнцезащитные кремы;
не употреблять алкоголь. В жару его действие на организм многократно усиливается;
стараться употреблять как можно больше жидкости (охлажденная, минеральная вода);
снизить физические нагрузки. Сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;
по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле. Если такой возможности нет, быть максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;
не оставлять детей и домашних животных в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.
Ранее синоптики рассказали о жаре в регионах Казахстана на 23 июля.
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