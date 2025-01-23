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События

Морозы до -38 градусов ожидаются в Казахстане

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 20:01 Фото: pixabay
Почти во всем Казахстане на 24 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на севере, в горных районах Алматинской области ожидается очень сильный мороз -31°.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. В Алматы временами туман. В Конаеве временами ожидается туман.

На севере, востоке Улытауской области ожидается временами туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на севере области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается временами туман. Ночью на большей части области ожидается сильный мороз 35-38°.

Ночью на севере, в горных районах Жетысуской области ожидается очень сильный мороз 30-33°. На востоке, в горных районах области низовая метель, туман. Ветер северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с. Ночью ожидается сильный мороз 25-29°. В Талдыкоргане ночью ожидается сильный мороз 27-29°.

Ночью на севере, в горных районах Алматинской области ожидается очень сильный мороз -31°.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель. Ветер западный, северо-западный, ночью на севере, востоке области 15-20 м/с.

Днем на севере Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 25 м/с. В Петропавловске днем ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23 м/с.

Ночью на севере Абайской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер западный, северо-западный, ночью на севере, востоке области 15-20 м/с.

В Актюбинской области ветер юго-восточный, на западе, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер восточный, утром и днем в центре области порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20, ночью временами 23 м/с. В Актау ночью и утром ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На севере, в горных районах Туркестанской области ожидается низовая метель, на юге области туман. Ветер восточный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами туман.

На юге, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере области 15-20 м/с.

Днем на севере Акмолинской области ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 24 по 26 января 2025 года, можете узнать по ссылке.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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