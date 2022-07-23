Полицейский лишился должности после видео с «разборками» в Караганде

Инцидент произошел 4 июля. Сообщалось, что замначальника управления криминальной полиции прибыл на место после звонка от фигуранта уголовного дела по факту мошенничества, передает Zakon.kz.

По решению дисциплинарной комиссии замначальника управления криминальной полиции Ермек Тобулбаев освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщили в ДП Карагандинской области.

Ранее в Казнете распространили видео с участием представителей правоохранительных органов.

По словам автора видео, в драке участвовали Ермек Тобулбаев и представитель прокуратуры Алексей Бондарев.

Позже в прокуратуре заявили, что Алексей Бондарев не работает в надзорном органе с 30 декабря 2021 года.

В ДП Карагандинской области сообщали, что инцидент произошел 4 июля. В этот день на сотовый телефон замначальника УКП Тобулбаева поступил звонок от фигуранта уголовного дела по факту мошенничества о намеченной встрече в городе. На встрече разгорелся конфликт из-за автомобиля.