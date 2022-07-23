Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Полицейский лишился должности после видео с «разборками» в Караганде

Разборки полицейских Караганда Фото: polisia.kz
Инцидент произошел 4 июля. Сообщалось, что замначальника управления криминальной полиции прибыл на место после звонка от фигуранта уголовного дела по факту мошенничества, передает Zakon.kz.

По решению дисциплинарной комиссии замначальника управления криминальной полиции Ермек Тобулбаев освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщили в ДП Карагандинской области.

Ранее в Казнете распространили видео с участием представителей правоохранительных органов.

По словам автора видео, в драке участвовали Ермек Тобулбаев и представитель прокуратуры Алексей Бондарев.

Позже в прокуратуре заявили, что Алексей Бондарев не работает в надзорном органе с 30 декабря 2021 года.

В ДП Карагандинской области сообщали, что инцидент произошел 4 июля. В этот день на сотовый телефон замначальника УКП Тобулбаева поступил звонок от фигуранта уголовного дела по факту мошенничества о намеченной встрече в городе. На встрече разгорелся конфликт из-за автомобиля.

Новость по теме

«Разборки» с участием карагандинских правоохранителей обсуждают в Казнете

Читайте также

Предполагаемого педофила задержали в Экибастузе

Алматинцев в очередной раз эвакуировали из крупного ТРЦ – комментарий ДП

Арестованы парень с девушкой, катавшиеся голыми на самокатах в Алматы

Данияр Кунафин
Караганда
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
каникулы
Сокращение каникул у школьников прокомментировали в Минпросвещения
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
разрушают свои и чужие семьи, знаки зодиака, топ-3
Разрушают свои и чужие семьи: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
в Караганде нанесли необычную дорожную разметку, комментарий
Необычная дорожная разметка озадачила карагандинцев
фонтан, пар, жара
Жара до +45 ожидается в Казахстане в субботу
тестирование выпускники Казахстан
Мы показали реальную картину – Аймагамбетов про неутешительные результаты ЕНТ
знаки зодиака, украшения
Кардинально изменят жизнь: названы украшения для знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления