Полицейский лишился должности после видео с «разборками» в Караганде
По решению дисциплинарной комиссии замначальника управления криминальной полиции Ермек Тобулбаев освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщили в ДП Карагандинской области.
Ранее в Казнете распространили видео с участием представителей правоохранительных органов.
По словам автора видео, в драке участвовали Ермек Тобулбаев и представитель прокуратуры Алексей Бондарев.
Позже в прокуратуре заявили, что Алексей Бондарев не работает в надзорном органе с 30 декабря 2021 года.
В ДП Карагандинской области сообщали, что инцидент произошел 4 июля. В этот день на сотовый телефон замначальника УКП Тобулбаева поступил звонок от фигуранта уголовного дела по факту мошенничества о намеченной встрече в городе. На встрече разгорелся конфликт из-за автомобиля.