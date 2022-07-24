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13 документов подписали бизнесмены Казахстана и Саудовской Аравии

Президент Казахстана в Саудовской Аравии Фото: Акорда
На Инвестиционном круглом столе «Казахстан – Саудовская Аравия» президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о привлекательных инвестпроектах, сообщает Zakon.kz..

В рамках официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева были подписаны следующие документы:

  1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Казахстана и Министерством спорта Саудовской Аравии в области спорта.

  2. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области СМИ между Министерством информации и общественного развития Казахстана и Министерством СМИ Саудовской Аравии.

  3. Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве и обмене новостями между «Саудовским агентством печати» и НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

  4. Меморандум о взаимопонимании между Astana International Exchange Ltd. и Саудовской фондовой биржей (Tadawul).

  5. Протокол санитарно-технических требований к импорту мяса крупного рогатого скота и баранины.

  6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Казахстана и ACWA Power.

  7. Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и Ajlan & Bros Holding Group Ability.

  8. Меморандум о взаимопонимании между ТОО «КазБиоСорго» и компанией Ajlan & Bros Holding Group.

  9. Соглашение о сотрудничестве между АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» и Ajlan & Bros Holding Group Ability.

  10. Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Оптоград» и компанией Ajlan & Bros Holding Group по поставкам казахстанского мяса в Саудовскую Аравию.

  11. Меморандум о сотрудничестве по инвестициям между АО «Национальная компания KAZAKH INVEST» и Al Rajhi International for Investment (RAII).

  12. Меморандум о сотрудничестве между Акционерным обществом «Центр развития торговой политики «QazTrade» и ООО «Лулу Сауди Гипермаркетс».

  13. Соглашение между ТОО «Евразия Инвест ЛТД» и Jamjoom Pharma о поставке сухого кобыльего молока из Казахстана в Саудовскую Аравию.

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