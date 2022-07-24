13 документов подписали бизнесмены Казахстана и Саудовской Аравии

В рамках официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева были подписаны следующие документы:

Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Казахстана и Министерством спорта Саудовской Аравии в области спорта.

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области СМИ между Министерством информации и общественного развития Казахстана и Министерством СМИ Саудовской Аравии.

Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве и обмене новостями между «Саудовским агентством печати» и НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

Меморандум о взаимопонимании между Astana International Exchange Ltd. и Саудовской фондовой биржей (Tadawul).

Протокол санитарно-технических требований к импорту мяса крупного рогатого скота и баранины.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Казахстана и ACWA Power.

Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и Ajlan & Bros Holding Group Ability.

Меморандум о взаимопонимании между ТОО «КазБиоСорго» и компанией Ajlan & Bros Holding Group.

Соглашение о сотрудничестве между АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» и Ajlan & Bros Holding Group Ability.

Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Оптоград» и компанией Ajlan & Bros Holding Group по поставкам казахстанского мяса в Саудовскую Аравию.

Меморандум о сотрудничестве по инвестициям между АО «Национальная компания KAZAKH INVEST» и Al Rajhi International for Investment (RAII).

Меморандум о сотрудничестве между Акционерным обществом «Центр развития торговой политики «QazTrade» и ООО «Лулу Сауди Гипермаркетс».