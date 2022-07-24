Токаев провел личные встречи с рядом саудовских предпринимателей

Президент побеседовал с председателем правления холдинговой группы Ajlan & Bros Holding Group Аджланом бен Абдельазизом Аль-Аджланом и с председателем совета директоров компании Acwa Power Мухаммадом Абунайяном, передает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, один из крупнейших конгломератов Королевства Саудовской Аравии и Ближнего Востока Ajlan & Bros Holding Group выразил предметную заинтересованность в инвестировании в Казахстан. В настоящее время холдингом прорабатывается производственный проект в сфере сельского хозяйства в Алматинской области.

Новость по теме О чем говорил Токаев саудовскому крупному бизнесу

На встрече с Мухаммадом Абунайяном были обсуждены вопросы развития альтернативных источников энергии. Президент сообщил, что наша страна к 2030 году планирует производить 30% энергии из ВИЭ, и пригласил Acwa Power реализовать совместные проекты в области производства зеленого водорода в Казахстане.

Ранее президент Казахстана и наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры в Джидде. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Саудовская Аравия является одним из ведущих стратегических партнеров Казахстана.