Токаев совершил малый хадж в Мекке

24 июля глава государства Касым-Жомарт Токаев совершил умру (малый хадж) в главной святыне ислама – городе Мекке, передает Zakon.kz.

Президент был удостоен особой чести – он вошел внутрь Каабы, двери которой открываются для высоких гостей в исключительных случаях, сообщает Акорда.

Это стало свидетельством глубоко уважительного отношения руководства Саудовской Аравии к лидеру Казахстана.

23 июля Касым-Жомарт Токаев прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом. Президент принял участие в инвестиционном круглом столе с представителями деловых кругов Саудовской Аравии.