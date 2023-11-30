Арман Давлетяров совершил малый хадж в Мекке

Заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров рассказал подписчикам, что совершил паломничество – Умру в священном городе Мекка, сообщает Zakon.kz.

Запись была опубликована 30 ноября 2023 года.

"Альхамдулиллах! Это место, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Какая-то невидимая сила тянет сюда. Душа и сердце тут наполняются любовью и благодарностью к Всевышнему". Арман Давлетяров

Каждый раз во время паломничества, по его словам, "слезы текут не переставая".

"Умиротворение и благодать, спокойствие души и упование только на Создателя делают мою жизнь совершенно другой, наполненной и счастливой. Буду здесь еще несколько дней, если вы хотите, чтобы я сделал дуа за вас или ваших близких, напишите мне ниже в комментариях. Обязательно попрошу у Всевышнего об этом у Каабы". Арман Давлетяров

Несколько дней ранее экс-генеральный директор национального музыкального телеканала Муз-ТВ опубликовал обращение с благодарностью к казахстанцам.

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В июне 2023 года стало известно, что Давлетяров получил новую должность в НАО "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан". Теперь он советник генерального директора ТРК.