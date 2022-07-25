Пастуха ударило молнией в Актюбинской области: врачи рассказали о его травмах

После произошедшего в ДЧС Актюбинской области напомнили правила безопасности при грозе. Не стоит находиться возле высоких деревьев и линий электропередачи, купаться в водоемах, нельзя касаться металлических сооружений и близко к ним подходить, сообщает Zakon.kz.

Актюбинские врачи рассказали о состоянии пастуха, в которого попала молния. У мужчины обожжено 15% тела, передает «Мой ГОРОД».

41-летнего мужчину доставили в больницу 24 июля в 06:50. В него попала молния, когда он близ Эмбы в Мугалжарском районе пас скот.

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В управлении здравоохранения Актюбинской области рассказали, что у него установили электроожог правой руки, грудной клетки, брюшной стенки и правой ноги. Состояние пострадавшего стабильное, средней степени тяжести.