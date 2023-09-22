Назначен новый начальник ДЧС Актюбинской области

Новым начальником ДЧС Актюбинской области стал Нургали Жунусов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК 22 сентября, приказом главы министерства начальником регионального департамента назначен Нургали Жунусов. Зампредседателя Комитета противопожарной службы МЧС РК полковник Маргулан Аманбаев уже представил нового руководителя личному составу ДЧС.

Нургали Жунусов родился в 1975 году в селе Каратобе Сайрамского района Южно-Казахстанской области (ныне входит в состав Шымкента). В 1998 году окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РКА по специальности "Пожарная безопасность". Трудовую деятельность начал в качестве инспектора военизированной пожарной части №16. С 2018 года руководил ДЧС Туркестанской области.

Ранее нового начальника ДЧС назначили в Атырауской области.