Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Назначен новый начальник ДЧС Актюбинской области

Назначен новый начальник ДЧС Актюбинской области Фото: gov.kz
Новым начальником ДЧС Актюбинской области стал Нургали Жунусов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК 22 сентября, приказом главы министерства начальником регионального департамента назначен Нургали Жунусов. Зампредседателя Комитета противопожарной службы МЧС РК полковник Маргулан Аманбаев уже представил нового руководителя личному составу ДЧС.

Нургали Жунусов родился в 1975 году в селе Каратобе Сайрамского района Южно-Казахстанской области (ныне входит в состав Шымкента). В 1998 году окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РКА по специальности "Пожарная безопасность". Трудовую деятельность начал в качестве инспектора военизированной пожарной части №16. С 2018 года руководил ДЧС Туркестанской области.

Ранее нового начальника ДЧС назначили в Атырауской области.

Читайте также

Токаев и Шольц проведут переговоры в Берлине
Токаев и Шольц проведут переговоры в Берлине
Бахытжан Сапиев получил должность в АП
Бахытжан Сапиев получил должность в АП
Токаев освободил от должности замгенпрокурора Дембаева
Токаев освободил от должности замгенпрокурора Дембаева
Никита Дробны
Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз превышала тариф на транспортировку нефти
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз завысила тариф на транспортировку нефти
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления