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Сколько стоит в Нур-Султане собрать ребенка в школу

Сколько стоит собрать ребенка в школу в Нур-Султане Фото: primeminister.kz
До начала учебного года больше месяца, но уже сейчас можно приобрести без лишней суматохи школьную форму и принадлежности. В некоторых торговых точках предоставляют хорошие скидки. В итоге на сэкономленные деньги можно приобрести что-нибудь еще, передает корреспондент Zakon.kz.

Ношение школьной формы в Казахстане обязательно. Например, школьники Нур-Султана будут носить форму темно-синего цвета.

Есть также стандартный набор необходимых для девочек и мальчиков вещей.

Согласно данным Министерства просвещения, школьная форма подразделяется на повседневную, праздничную и спортивную.

Школьная форма для мальчиков:

  • пиджак;

  • жилетка;

  • брюки;

  • праздничная рубашка;

  • повседневная рубашка (в зимнее время года: трикотажный жилет, водолазка).

Школьная форма для девочек:

  • пиджак;

  • жилетка;

  • юбка;

  • брюки;

  • классическая рубашка (в зимнее время: трикотажный жилет, сарафан, водолазка).

Спортивная форма для мальчиков и девочек: трико, куртка, футболка, кроссовки или кеды.

Корреспондент Zakon.kz обошла Центральный рынок, торговые дома и сеть магазинов, чтобы понять, сколько стоит собрать в Нур-Султане ребенка в школу.

Многое, конечно, зависит от материала и страны производителя. Например, блузку из бенгалина (производство Бишкек) на базаре можно приобрести за 4,5 тыс. тенге. Турецкие обойдутся в два раза дороже. Они стоят 10-11 тыс. тенге. Но и материал соответствующий: дубайский шифон, марлевка и хлопковая поплиновая ткань.

Юбки детские на базаре – в среднем по 5 тыс. тенге, подростковые – по 6 тыс. тенге и от 7 до 9 тыс. тенге – в торговых центрах.

Кардиганы также делятся на детские и подростковые, и приобрести их можно на базаре в среднем за 8,5 тыс. и 10 тыс. тенге. В торговом центре они стоят уже 12,5-13 тыс. тенге.

Жилетка стоит 7 тыс. тенге в магазине, на базаре можно купить и за 6 тыс. тенге.

На сарафаны цена везде практически одинаковая – от 7 до 10 тыс. тенге.

Жакет можно приобрести в некоторых торговых сетях с существенной скидкой: например, если раньше он стоил 23 900 тенге, то сейчас можно приобрести за 7197 тенге. Брюки для девочек можно приобрести за 7-8 тыс. тенге. Водолазку – за 4 тыс. тенге.

Пару бантиков для учениц начальных классов можно купить за 1 тыс. тенге на базаре. В торговых центрах такого товара пока не встретишь.

Туфли обойдутся в среднем от 9,5 тыс. до 20 тыс. тенге. Но есть модели существенно дороже.

Спортивное трико черного цвета можно приобрести на распродаже за 4,5 тыс. тенге. Белая футболка обойдется на базаре в 500 тенге и 1,5 тыс. в торговом центре.

Кроссовки для зала стоят сейчас минимум 26 тыс. тенге. Но в некоторых торговых точках предоставляют скидки.

Разбег цен на рюкзаки огромный – от 8 тыс. тенге до 54 тыс. тенге.

Сумка для сменной обуви в среднем стоит 2 тыс. тенге.

Рубашки для мальчиков – от 3,5 тыс. до 7 тыс. тенге.

Пиджак можно приобрести в пределах 12-14 тыс. тенге и отдельно брюки – за 7-9 тыс. тенге. В некоторых бутиках брюки стоят почти 12 тыс. тенге. Нельзя сказать, что по качеству они сильно отличаются друг от друга.

Жилетку в среднем можно приобрести за 7 тыс. тенге, а галстук – за 1,5 тыс. тенге.

Туфли стоят от 9,5 тыс. до 20 тыс. тенге.

Спортивное трико на мальчиков чуть-чуть дешевле: можно найти и за 3,5 тыс. тенге, а вот белая футболка стоит столько же. Равно как и кроссовки, а также рюкзак.

Таким образом, для подготовки ребенка к школе в Нур-Султане потребуется минимум 80 тыс. тенге. Не считая рюкзака и его содержимого.

Содержимое школьного рюкзака

  • тетради ученические, 12 страниц: в торговом центре стоят 55 тенге, в некоторых – 39, на базаре 45 тенге, в магазине у дома – 35 тенге за штуку;

  • шариковые ручки – от 93 тенге за штуку;

  • набор простых карандашей – от 367 тенге за 4 штуки;

  • набор цветных карандашей – от 1139 тенге 12 штук;

  • набор фломастеров – от 659 тенге;

  • краска акварельная – от 579 тенге;

  • клей-карандаш – от 143 тенге;

  • цветной картон – от 249 тенге;

  • пенал – минимум за 1,5 тыс. тенге.

Плюс необходимо приобрести ножницы, альбом, общие тетради для старшеклассников, обложки для тетрадей и книг, цветную бумагу, ластик, циркуль, линейку и прочие школьные принадлежности.

Это если не считать, что нужно еще приобрести куртку, осеннюю обувь, шапку, шарф и перчатки.

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