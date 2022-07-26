В Казахстане повысили максимальные ставки по тенговым депозитам
Фото: Zakon.kz
Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) вслед за повышением базовой ставки Национального банка Казахстана повысил максимальные рекомендуемые ставки на июль и август 2022 года по всей депозитной линейке, сообщает Zakon.kz.
Изменения вводятся в действие с 26 июля 2022 года, с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по своим депозитным продуктам.
Так, ставки по несрочным депозитам повышены до 14%, по срочным депозитам – от 9,9 до 14,5%, в зависимости от вида депозита, по сберегательным – от 12,2 до 16%, в зависимости от депозита.
Фото: Zakon.kz
Нацбанк повысил базовую ставку до 14,5%
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