В Казахстане повысили максимальные ставки по тенговым депозитам

Изменения вводятся в действие с 26 июля 2022 года, с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по своим депозитным продуктам.

Так, ставки по несрочным депозитам повышены до 14%, по срочным депозитам – от 9,9 до 14,5%, в зависимости от вида депозита, по сберегательным – от 12,2 до 16%, в зависимости от депозита.