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Министры признали недочеты в работе после выговора Токаева за ажиотаж с сахаром

Министры признали недочеты в работе после выговора Токаева за ажиотаж с сахаром Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов и министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев прокомментировали выговор президента за ситуацию с сахаром, передает корреспондент Zakon.kz.
Я уже сказал, что абсолютно справедливо поставлены вопросы. Критика очень правильная. Мы работаем над этим. Поставлена задача по повышению эффективности нашей деятельности. Мы с Министерством сельского хозяйства выработали мероприятия и будем докладываться как перед вами, так и перед главой государства.Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев согласен со своим коллегой.

Выговор со стороны главы государства был справедливый. Мы знаем, что в нашей работе были недочеты. Я в докладе показал, что были объективные и субъективные факторы по рынку сахара. Мы сейчас принимаем все необходимые меры по выправлению ситуации и повышению эффективности работы.Ербол Карашукеев

Ранее глава МСХ рассказал, когда в Казахстане решится проблема с сахаром.

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Напомним, 14 июля на расширенном заседании правительства Бахыт Султанов и Ербол Карашукеев получили выговор от президента за дефицит сахара и ажиотаж при его реализации.

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