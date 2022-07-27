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Падение крана в Алматы: названа предварительная причина

Несчастный случай Фото: скриншот видео
По предварительным данным, несчастный случай стал результатом нарушения техники безопасности, передает Zakon.kz.

Как рассказали в Комитете промышленной безопасности, секция стрелы опрокинулась в процессе демонтажа башенного крана – она была плохо закреплена.

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Хотим отметить, что с ноября 2021 года кран не эксплуатировался в связи с приостановкой строительства. Кран совершенно новый, собственник – ТОО «Поток-8».

26 июля в 17:42 в микрорайоне Жетысу-3 в результате падения крана погиб слесарь строительного объекта 1989 года рождения. Второй рабочий получил травму головы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

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