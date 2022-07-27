Степень опасности штамма COVID-19 «Кентавр» пока не определена – Есмагамбетова

Фото: Zakon.kz

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК сообщила, что новый штамм коронавируса «Кентавр» выявили в 15 странах мира, передает корреспондент Zakon.kz.

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