Степень опасности штамма COVID-19 «Кентавр» пока не определена – Есмагамбетова
Фото: Zakon.kz
Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК сообщила, что новый штамм коронавируса «Кентавр» выявили в 15 странах мира, передает корреспондент Zakon.kz.
Этот штамм («Кентавр». – Прим. ред.) выявили в 15 странах мира. На сегодня нет точных доказательств того, в какой степени эта мутация влияет на распространенность и тяжесть заболевания по сравнению с другими штаммами.Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова
По ее словам, исследования продолжаются.
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