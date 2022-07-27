Новые правила маркировки лекарственных средств начнут действовать с 6 августа
В частности, правилами утверждено, какие лекарственные средства признаются маркированными, а на какие маркировка не распространяется.
Так, маркировка лекарственных средств средствами идентификации не распространяется на:
лекарственные средства, предназначенные для лечения пассажиров и членов экипажей транспортных средств, поездных бригад и водителей транспортных средств, прибывших на таможенную территорию Евразийского экономического союза;
лекарственные средства необходимые для лечения участников международных культурных, спортивных мероприятий и участников международных экспедиций;
лекарственные средства, изготовленные в аптеках;
фармацевтические субстанции (активные фармацевтические субстанции), произведенные в условиях надлежащей производственной практики;
фармакопейное лекарственное растительное сырье, в том числе в составе сборов и потребительской упаковке;
лекарственные средства, производимые в Казахстане только для экспорта;
выставочные образцы лекарственных средств и медицинских изделий, необходимые для проведения выставок, без права их дальнейшей реализации;
образцы лекарственных средств, поступающие для проведения доклинических (неклинических) и клинических исследований или испытаний;
радиофармацевтические лекарственные препараты, изготовленные непосредственно в организациях здравоохранения на месте их применения;
образцы лекарственных средств, необходимые для проведения экспертизы при государственной регистрации;
лекарственные средства передовой терапии, произведенные для индивидуального применения с использованием аутологичных биологических материалов пациента или его донора, подобранного непосредственно для него;
лекарственные средства, произведенные или ввезенные до введения маркировки и прослеживаемости лекарственных средств, которые хранятся и реализуются до истечения срока годности;
в случаях, предусмотренных Соглашением о маркировке в ЕАЭС.
Маркировка лекарственных средств наносится организацией-производителем (или предприятием-упаковщиком) на каждую единицу упаковки (первичную, промежуточную, вторичную) на казахском и русском языках.
При этом маркировка на упаковке является единой для каждой серии лекарственных средств.
Допускается наносить на упаковку лекарственного препарата:
голографические и защитные знаки, дублировать текст маркировки с использованием азбуки Брайля (для лиц с ограниченными возможностями по зрению), размещать символы или пиктограммы, которые помогают разъяснить информацию потребителю;
текст инструкции по медицинскому применению на упаковку лекарственного препарата, отпускаемого без рецепта врача;
дополнительно текст маркировки на других языках при условии полной идентичности информации;
штрих-код (при наличии).
При этом цветовое оформление дизайна упаковки лекарственного препарата одной и той же лекарственной формы, содержащего разные количества активных веществ, должны различаться.
Маркировка на упаковку наносится четкими, разборчивыми, легко заметными и несмываемыми буквами, хорошо читаемым шрифтом и сохраняется в течение всего срока годности лекарственного средства при соблюдении установленных условий хранения.
Маркировке также подлежат медицинские изделия.