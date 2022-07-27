Новые правила маркировки лекарственных средств начнут действовать с 6 августа

В частности, правилами утверждено, какие лекарственные средства признаются маркированными, а на какие маркировка не распространяется.

Так, маркировка лекарственных средств средствами идентификации не распространяется на:

лекарственные средства, предназначенные для лечения пассажиров и членов экипажей транспортных средств, поездных бригад и водителей транспортных средств, прибывших на таможенную территорию Евразийского экономического союза;

лекарственные средства необходимые для лечения участников международных культурных, спортивных мероприятий и участников международных экспедиций;

лекарственные средства, изготовленные в аптеках;

фармацевтические субстанции (активные фармацевтические субстанции), произведенные в условиях надлежащей производственной практики;

фармакопейное лекарственное растительное сырье, в том числе в составе сборов и потребительской упаковке;

лекарственные средства, производимые в Казахстане только для экспорта;

выставочные образцы лекарственных средств и медицинских изделий, необходимые для проведения выставок, без права их дальнейшей реализации;

образцы лекарственных средств, поступающие для проведения доклинических (неклинических) и клинических исследований или испытаний;

радиофармацевтические лекарственные препараты, изготовленные непосредственно в организациях здравоохранения на месте их применения;

образцы лекарственных средств, необходимые для проведения экспертизы при государственной регистрации;

лекарственные средства передовой терапии, произведенные для индивидуального применения с использованием аутологичных биологических материалов пациента или его донора, подобранного непосредственно для него;

лекарственные средства, произведенные или ввезенные до введения маркировки и прослеживаемости лекарственных средств, которые хранятся и реализуются до истечения срока годности;