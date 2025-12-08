В Казахстане обновят механизм маркировки лекарственных средств

Министерство здравоохранения подготовило поправки в правила маркировки и прослеживаемости лекарственных средств и маркировки медицинских изделий, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения предусматривают расширение функционала информационной системы "Маркировка и прослеживаемость товаров".

Планируется создание территориально-распределительных подразделений, что позволит отслеживать движение лекарственных средств до каждого пункта назначения.

Дополнительно вводится возможность формирования транспортной упаковки с двумя и более штрих-кодами. Это решение направлено на устранение проблем со сканированием и повышение удобства для участников фармацевтического рынка.

В Минздраве отмечают, что внедрение обновленных механизмов маркировки и прослеживаемости усиливает защиту населения от недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств, улучшает эффективность государственного контроля и повышает прозрачность рынка.

Реализация проекта станет очередным шагом в цифровизации процессов обращения лекарственных средств и совершенствовании регулирования фармацевтического сектора.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 декабря.

В Казахстане обязательной маркировке подлежат все лекарственные средства, произведенные после 1 июля 2024 года. Новый механизм помогает отследить путь препаратов от завода до продажи в аптеке.

Производители, импортеры, дистрибьюторы, аптеки и медицинские организации – все участники оборота регистрируются в системе Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров Tanba. После чего им открывается доступ в личный кабинет, где осуществляется работа с кодами маркировки и отражается движение препаратов на всех этапах.