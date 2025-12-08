#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.49
587.73
6.57
Право

В Казахстане обновят механизм маркировки лекарственных средств

Маркировка товаров, маркировка товара, штрихкод, штрихкоды, код товара, серийный номер, код проверки, сканер для маркировки, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 09:35 Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения подготовило поправки в правила маркировки и прослеживаемости лекарственных средств и маркировки медицинских изделий, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения предусматривают расширение функционала информационной системы "Маркировка и прослеживаемость товаров".

Планируется создание территориально-распределительных подразделений, что позволит отслеживать движение лекарственных средств до каждого пункта назначения.

Дополнительно вводится возможность формирования транспортной упаковки с двумя и более штрих-кодами. Это решение направлено на устранение проблем со сканированием и повышение удобства для участников фармацевтического рынка.

В Минздраве отмечают, что внедрение обновленных механизмов маркировки и прослеживаемости усиливает защиту населения от недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств, улучшает эффективность государственного контроля и повышает прозрачность рынка.

Реализация проекта станет очередным шагом в цифровизации процессов обращения лекарственных средств и совершенствовании регулирования фармацевтического сектора.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 декабря.

В Казахстане обязательной маркировке подлежат все лекарственные средства, произведенные после 1 июля 2024 года. Новый механизм помогает отследить путь препаратов от завода до продажи в аптеке.

Производители, импортеры, дистрибьюторы, аптеки и медицинские организации – все участники оборота регистрируются в системе Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров Tanba. После чего им открывается доступ в личный кабинет, где осуществляется работа с кодами маркировки и отражается движение препаратов на всех этапах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане планируют продлить пилотный проект "такс фри" в 2026 году
10:06, Сегодня
В Казахстане планируют продлить пилотный проект "такс фри" в 2026 году
Минздрав определил размер маркировки лекарственных средств
12:37, 05 июня 2023
Минздрав определил размер маркировки лекарственных средств
В правилах оптовой и розничной реализации лекарств произошли изменения
14:37, 06 августа 2024
В правилах оптовой и розничной реализации лекарств произошли изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: