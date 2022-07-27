Зарубежные поставщики отказывают – Минздрав про платную вакцинацию
Фото: pfizer.com
Вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова рассказала, почему казахстанцы до сих пор не могут платно вакцинироваться зарубежными вакцинами, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы, как Минздрав, сами заинтересованы в том, чтобы у нашего населения был доступ к большому количеству вакцин. Но вы должны понимать, что это от нас абсолютно не зависит. Вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова
Она отметила, что на прошлой неделе сама лично проводила переговоры со всеми основными поставщиками зарубежных вакцин – Moderna и Pfizer, но они отказываются предоставлять вакцины на платной основе.
Поставщики сегодня категорически против предоставления вакцины на платный рынок. Мы нашли в Казахстане дистрибьютора, который мог бы этим заняться, но, к сожалению, у поставщиков четко установленное правило, что пока в мире пандемия коронавируса, поставка вакцин будет идти только на основании договора с государством и только для государства.Айжан Есмагамбетова
Ранее Айжан Есмагамбетова рассказала, какие вакцины сейчас доступны казахстанцам.
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