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Зарубежные поставщики отказывают – Минздрав про платную вакцинацию

вакцина, коронавирус Фото: pfizer.com
Вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова рассказала, почему казахстанцы до сих пор не могут платно вакцинироваться зарубежными вакцинами, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы, как Минздрав, сами заинтересованы в том, чтобы у нашего населения был доступ к большому количеству вакцин. Но вы должны понимать, что это от нас абсолютно не зависит. Вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова

Она отметила, что на прошлой неделе сама лично проводила переговоры со всеми основными поставщиками зарубежных вакцин – Moderna и Pfizer, но они отказываются предоставлять вакцины на платной основе.  

Поставщики сегодня категорически против предоставления вакцины на платный рынок. Мы нашли в Казахстане дистрибьютора, который мог бы этим заняться, но, к сожалению, у поставщиков четко установленное правило, что пока в мире пандемия коронавируса, поставка вакцин будет идти только на основании договора с государством и только для государства.Айжан Есмагамбетова

Ранее Айжан Есмагамбетова рассказала, какие вакцины сейчас доступны казахстанцам.

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COVID-19 Минздрав РК Есмагамбетова Айжан Казахстан
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