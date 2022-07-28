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Авария на западе Казахстана не повлияла на отгрузку нефти с КТК

КТК отгрузка нефти Фото: Каспийский трубопроводный консорциум
27 июля в Атырауской области из-за непогоды произошло отключение на высоковольтных линиях, которое вызвало аварийную остановку нефтеперерабатывающего завода, а также проблемы на КТК, сообщает Zakon.kz.

В Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили, что авария с линиями электропередач в Атырауской области не повлияла на отгрузку нефти.

Из-за непогоды были отключены от электроснабжения объекты АО «КТК-К» на территории страны: НПС «Курмангазы» и НПС «Исатай».

Отгрузка нефти на Морском терминале КТК в настоящее время осуществляется в штатном режиме. Питание основного оборудования станций осуществляется от резервных источников, угроза создания аварийной ситуации на объектах отсутствует. При этом запуск насосного оборудования в текущих условиях технологически невозможен.Пресс-служба КТК

В настоящее время ремонтные бригады и соответствующие службы проводят работы по ликвидации технологического нарушения.

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