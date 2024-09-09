Почему кошки часто сидят перед закрытой дверью
Животным нравится следить за происходящим на их территории, в том числе и в доме хозяина.
Кроме того, в публикации научно-популярного портала Live Science специалист по кошачьему поведению Джейн Эрлих перечисляет "три ужасных С" для кошек.
Они не переносят отсутствие выбора (choice) и контроля (control), а еще им не нравятся перемены (change):
"Закрытые двери подходят под все эти пункты. Не факт, что питомец хочет принять участие в том, что происходит за дверью, – ему просто нужно знать, что за ней скрывается".
Примечательно, что закрытая дверь может спровоцировать у животных стресс и тревогу.
Чтобы уменьшить беспокойство у питомцев, хозяевам следует проявить постоянство и последовательность.
Например, продолжает эксперт, если хозяин не хочет, чтобы кошка заходила на кухню, дверь туда должна быть закрыта всегда, а не только когда приходят гости.
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