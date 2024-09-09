Почему кошки часто сидят перед закрытой дверью

Зачастую можно заметить, как кошки сидят перед закрытой дверью. Что их побуждает к такому действию, рассказали специалисты. Конечно же, по их данным, одной из главных причин является любопытство животных, сообщает Zakon.kz.

Животным нравится следить за происходящим на их территории, в том числе и в доме хозяина.

Кроме того, в публикации научно-популярного портала Live Science специалист по кошачьему поведению Джейн Эрлих перечисляет "три ужасных С" для кошек.

Они не переносят отсутствие выбора (choice) и контроля (control), а еще им не нравятся перемены (change):

"Закрытые двери подходят под все эти пункты. Не факт, что питомец хочет принять участие в том, что происходит за дверью, – ему просто нужно знать, что за ней скрывается".

Примечательно, что закрытая дверь может спровоцировать у животных стресс и тревогу.

Чтобы уменьшить беспокойство у питомцев, хозяевам следует проявить постоянство и последовательность.

Например, продолжает эксперт, если хозяин не хочет, чтобы кошка заходила на кухню, дверь туда должна быть закрыта всегда, а не только когда приходят гости.

Материал по теме Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна

Ранее сообщалось, что саузи, саванна и мейн-кун названы в числе самых больших домашних кошек в мире. Они становятся очень популярными. Их отличают не только выдающиеся размеры, но и особая элегантность. Специалисты уточняют, что они поддаются дрессуре и хорошо ладят с маленькими детьми. Но, принимая решение завести такого питомца, надо учитывать, что большому животному будет не очень комфортно в маленькой городской квартире.