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Почему кошки часто сидят перед закрытой дверью

Почему кошки часто сидят перед закрытой дверью, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 14:22 Фото: pixabay
Зачастую можно заметить, как кошки сидят перед закрытой дверью. Что их побуждает к такому действию, рассказали специалисты. Конечно же, по их данным, одной из главных причин является любопытство животных, сообщает Zakon.kz.

Животным нравится следить за происходящим на их территории, в том числе и в доме хозяина.

Кроме того, в публикации научно-популярного портала Live Science специалист по кошачьему поведению Джейн Эрлих перечисляет "три ужасных С" для кошек.

Они не переносят отсутствие выбора (choice) и контроля (control), а еще им не нравятся перемены (change):

"Закрытые двери подходят под все эти пункты. Не факт, что питомец хочет принять участие в том, что происходит за дверью, – ему просто нужно знать, что за ней скрывается".

Примечательно, что закрытая дверь может спровоцировать у животных стресс и тревогу.

Чтобы уменьшить беспокойство у питомцев, хозяевам следует проявить постоянство и последовательность.

Например, продолжает эксперт, если хозяин не хочет, чтобы кошка заходила на кухню, дверь туда должна быть закрыта всегда, а не только когда приходят гости.

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